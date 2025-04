Osoby, które ukończyły 18. lat i które kontynuują naukę, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jednego z członków rodziny, ale tylko dopóki nie ukończą 26. roku życia. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje, oprócz ubezpieczonego, także członków jego rodziny. Starsi studenci wraz z przekroczeniem progu 26. lat tracą prawo do świadczeń zdrowotnych. Wówczas powinni zgłosić ten fakt władzom uczelni, która zobowiązana jest do ubezpieczenia studenta w NFZ.

Ubezpieczenie niepełnoletnich

Co do zasady ubezpieczenie zdrowotne z mocy ustawy obejmuje wszystkich niepełnoletnich. Jeżeli jedno z rodziców jest objęte ubezpieczeniem np. z racji zatrudnienia, wtedy też niepełnoletni jako członek rodziny będzie również ubezpieczony po uprzednim zgłoszeniu do NFZ. Obowiązek takiego zgłoszenia będzie spoczywał na płatniku składki (pracodawcy).

Inaczej wygląda sytuacji w przypadku osób, które ukończyły 18 lat. Wtedy będą one dalej objęte ubezpieczeniem, jako członek rodziny, jeżeli kontynuują naukę. Tyczy się to zatem także i studentów.

Ubezpieczenie pełnoletnich studentów

Ubezpieczenie członka rodziny w przypadku dzieci obejmuje jednak okres nie dłużej niż do 26. roku życia. Dlatego też studenci, którzy przekroczą ten wiek automatycznie utracą ubezpieczenie z tego tytułu.

Nie oznacza to jednak, że niepracujący studenci, którzy nie posiadają innych tytułów uprawniających do korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej pozostaną nieubezpieczeni. Konieczne będzie powiadomienie o takim fakcie szkoły lub uczelni wyższej, która jest zobowiązana zgłosić studenta do ubezpieczenia w NFZ. Tym samym ubezpieczenie zdrowotne zostanie zachowane.

Kiedy wygasa prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do świadczeń zdrowotnych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia ubezpieczenia. W przypadku studentów jest to dłuższy okres. Prawo do świadczeń dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów lub uczniów, ustaje po upływie 4 miesięcy.

