Do dochodu pracownika oprócz pensji doliczane są inne świadczenia otrzymywane od pracodawcy. Wszystkie dodatkowe przychody muszą zostać opodatkowane.

Do dochodu nie są wliczane obowiązkowe świadczenia zdrowotne, których zapewnienie wynika np. z kodeksu pracy. Niestety w większości przypadków nie należą do nich szczepienia przeciwko grypie.

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. szczepienia mogą być traktowane jako obowiązkowe działanie profilaktyczne, ale tyko w niektórych zakładach pracy. Należą do nich np.: jednostki ochrony zdrowia, zakłady produkujące żywność, laboratoria.

W niektórych sytuacjach zwolnienie z opodatkowania może nastąpić, gdy uzasadni się konieczność zaszczepienia pracowników. W takich sytuacjach pracodawca musi otrzymać zalecenie od lekarza medycyny pracy, które będzie stanowiło, że z powodu dużego ryzyka zakażenia wirusem grypy, pracownicy powinni być zaszczepieni.

