Ważny przez 30 dni

Najczęściej przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni. Liczba 30 dni może być jednak liczona od:

• daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS

• daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa

• daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

• daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty

Wyjątkami od tej zasady są:

• legitymacja emeryta – ważna bezterminowo

• zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności

• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji

Kiedy kończy się prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

• w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę

• w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności

• w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu

• w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego

• w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci

Inne przypadki

Istnieją również sytuacje, w których prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych przysługuje na inny okres.

Osobom, które:

• ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów

• ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń

• pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku

• mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu

Gdy po upływie tego czasu chcemy nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, to powinniśmy uzyskać inne prawo do ubezpieczenia. Możemy też ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy musieli ponosić samodzielnie koszty świadczeń zdrowotnych.

