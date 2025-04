Za eutanazją

Zwolennicy często tłumaczą prawo do eutanazji jako prawo do suwerennej decyzji człowieka o chwili własnej śmierci w związku z nieusuwalnym i olbrzymim cierpieniem.

Czy eutanazja jest legalna?

Regulacje prawne, a także etyczne na gruncie prawa polskiego zabraniają tego typu działań. Zgodnie bowiem z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarzowi nie wolno stosować eutanazji, jak również nie może on uczestniczyć w samym akcie pozbawienia życia człowieka. Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Winien również do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego się życia.

Natomiast ustawa o zawodzie lekarza, nakazuje lekarzowi udzielanie pomocy w każdym wypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych niecierpiących zwłoki przypadkach. Zapis taki stoi więc w całkowitej opozycji do ewentualnego dokonania eutanazji.

Eutanazja jest przestępstwem

Prawo karne również chroni pacjenta, przyznając mu ochronę w art. 192 ustawy k.k. Zgodnie z tym aktem prawnym eutanazja jest występkiem i stanowi przestępstwo uprzywilejowane w stosunku do zbrodni zabójstwa. Wyraża się to poprzez obniżenie ustawowego zagrożenia karą w stosunku do zabójstwa w typie podstawowym. Odpowiedzialności karnej podlega sprawca eutanazji czynnej - a więc takiej, która została wykonana na żądanie, pod wpływem współczucia oraz pomocy w samobójstwie, jak i eutanazji biernej – dokonanej poprzez zaniechanie leczenia.

Pacjent musi zdecydować sam

Należy więc dokonać rozróżnienia między zabójstwem, a eutanazją. Wola zakończenia życia przez pacjenta powinna być wyrażona w sposób stanowczy i sama inicjatywa pozbawienia go życia może pochodzić wyłącznie od niego. Nie możemy więc mówić o tzw. zabójstwie eutanatycznym, w przypadku kiedy to sam lekarz wystąpił z inicjatywą eutanazji, a pacjent jedynie dokonał jej akceptacji – w takim wypadku lekarz odpowie z zabójstwo.

