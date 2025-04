Część szpitali zrezygnowała ze znieczuleń po tym jak Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że pobieranie opłat jest niezgodne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Reklama

Opłata za znieczulenie – niezgodna z prawem

Wcześniej o znieczuleniu decydował lekarz. Jeżeli było wskazanie medyczne pacjentka otrzymywała je bezpłatnie, gdy lekarz wskazań nie widział pacjentka, aby rodzić w komfortowych warunkach bez bólu musiała wnieść opłatę – pobieraną w różnych wysokościach, w zależności od placówki.

Przeczytaj: Czy warto skorzystać ze znieczulenia podczas porodu?

W maju 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Opieka nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych”, w którym NIK negatywnie ocenia bezpodstawne pobieranie opłat od osób ubezpieczonych za niektóre świadczenia zdrowotne (znieczulenia zewnątrzoponowe) oraz naruszanie ustawowej zasady równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez odpłatne oferowanie lepszych warunków pobytu w szpitalu (sal jednoosobowych).

Wyjaśnienie, jakie świadczenia są zapewniane i finansowane ze środków publicznych znajdujemy w art. 15 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wśród nich należy wyróżnić:

opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu;

opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią ;

; opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia;

W odniesieniu do powyższych świadczeń nie wydano żadnych przepisów, które uprawniałyby szpitale do pobierania opłat. Ponadto nie ma podstaw do odpłatności za świadczenia medyczne objęte umową z NFZ, a takim świadczeniem jest poród.

Cześć szpitali nie zapewnia znieczuleń

Po raporcie tym Ministerstwo Zdrowia stanęło na stanowisku, że opłat tych nie wolno pobierać. Obecnie więc część szpitali wstrzymało wykonywanie znieczuleń na życzenie twierdząc, że znieczulenia nie są refundowane, a zatem znieczuleń na życzenie pacjentki nie wlicza się do normalnego czasu pracy.

Przeczytaj: Powikłania znieczulenia do porodu

Standardy porodowe

W kwietniu weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Zgodnie z nim w trakcie porodu personel medyczny jest zobowiązany m. in. do omówienia z rodzącą sposobów radzenia sobie z bólem. Osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych, wspierać rodzącą w jej własnym wyborze tych metod oraz respektować jej decyzje w tym zakresie.

Wysokie koszty

Okazuje się, że problem znieczulenia nadal nie jest rozwiązany, a rodzenie bez bólu – standard w wielu krajach europejskich dla Polek często okazuje się być tylko marzeniem. Większości szpitali nie stać jest na stworzenie zespołu potrzebnego przy znieczuleniu. W jego skład miałby wchodzić anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Reklama

Kto może otrzymać znieczulenie?

Niestety według Ministerstwa Zdrowia znieczulenie porodu jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, gdy są do niego wskazania medyczne. Pobieranie od pacjentek dodatkowej opłaty za znieczulenie jest więc niezgodne z przepisami.