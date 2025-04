Zgodnie z ustawa transplantacyjną zadaniami Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego są:

a) koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju;

b) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów;

c) prowadzenie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, do której zgłaszane są osoby oczekujące na przeszczepienie szpiku, komórek lub narządów;

d) prowadzenie rejestru przeszczepień, który powstał w celu należytego monitorowania dokonywanych przeszczepień komórek, tkanek i narządów;

e) prowadzenie rejestru żywych dawców, utworzonego w celu monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców;

Przeczytaj: Jakie wymagania zdrowotne musi spełniać dawca?

f) prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej, w celu umożliwienia dokonania przeszczepień szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych;

g) koordynacja poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej ze wstępnym przeszukaniem rejestru szpiku i krwi pępowinowej;

h) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

i) współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;

j) zgłaszanie do ministra wniosków o wydanie odznaki i legitymacji, potwierdzającej posiadanie tytułu Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

k) przyjmowanie wniosków od jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie transplantacji;

l) organizowanie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów, w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

m) prowadzenie listy osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów, które odbyły szkolenia;

n) przekazywanie danych, o potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i rejestrze krwi pępowinowej, do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej.

Zobacz też: W jaki sposób wyrazić zgodę na pobranie narządów i tkanek po śmierci?

Reklama