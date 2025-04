Dodatkowe ubezpieczenie?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia w Danii, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego oraz pokryć koszty dopłat, które obowiązują w Danii.

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki lekarzy i placówek służby zdrowia, którzy mają podpisaną umowę z państwową służbą zdrowia.

Wizyta u lekarza

Lekarzy przyjmują w godzinach 8-16. Informację o lekarzach przyjmujących po godzinie 16 można uzyskać pod numerem 118.

Opieka stomatologiczna do 18. r. ż jest bezpłatna. Osoby starsze mogą liczyć na zniżkę przy niektórych zabiegach profilaktycznych.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych można zgłosić się do szpitala bez skierowania. Transport pacjenta karetką do szpitala jest bezpłatny.

Leki

Receptę na leki może wystawić lekarz lub stomatolog posiadający umowę z państwową służbą zdrowia. Za realizację recepty odpłatność wynosi 100%. Zwrotu poniesionych wydatków można dochodzić w urzędzie gminy.

Farmaceuta przy pierwszorazowym zakupie leków wydaje kartę, którą należy okazywać przy każdym następnym zakupie. Gdy suma wydatków na karcie przekroczy 465 DKK w roku kalendarzowym, koszty są zwracane. W zależności od wydatków zwrot może wynosić 0%, 50%, 75%, 85% kosztów.

Zwrot kosztów leczenia

O zwrot kosztów leczenia i leków pacjent może się ubiegać po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Należy mieć przy sobie oryginały rachunków i dowody zapłaty.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

