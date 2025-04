Deklaracja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o tym, że od 1 stycznia 2017 roku nie będzie obowiązku sprawdzania ubezpieczenia, poruszyła opinię publiczną. Idea jest szczytna: pomoc medyczną mają dostać wszyscy, którzy mają prawo do świadczeń zdrowotnych, ale system eWUŚ tego nie potwierdza. Dlaczego zmiana budzi wątpliwości?

9 sygnałów wskazujących na to, że powinnaś zmienić lekarza

Jak wskazało Ministerstwo Zdrowia, chodziło o wyeliminowanie sytuacji, w których pacjenci mieli prawo do świadczeń, ale nie korzystali z opieki zdrowotnej, bojąc się poniesienia kosztów. Innymi słowy, chciano skończyć z sytuacjami, że osoby nieubezpieczone unikały lekarzy z obawy przed płaceniem za wizyty.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że znacząca większość pacjentów, którym system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, to osoby, które mają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, a nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego

– mówi Milena Kruszewska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Zdrowia.