Dom opieki – dla kogo?

Do domu opieki najczęściej trafiają osoby starsze, które nie radzą sobie z codziennymi czynnościami. To osoby schorowane, często niepełnosprawne, mające problemy z poruszaniem się, jeżdżące na wózku inwalidzkim lub chodzące o kulach. Zakupy, przygotowanie posiłków, a nawet ubieranie się to czynności, które zaczynają sprawiać im ogromne problemy. Najczęściej są to osoby, które nie mają nikogo bliskiego lub ich najbliżsi nie są w stanie się nimi zająć. Do takich ośrodków trafiają również osoby cierpiące na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia psychiczne, czyli wszystkie te, które potrzebują specjalistycznej opieki.

Jaki ośrodek wybrać?

Najczęściej wybierany jest państwowy, całodobowy dom opieki. Pacjenci mogą tam zabrać rzeczy osobiste, zamieszkać z mężem lub żoną, a nawet z dziećmi. Takie domy opieki nie podlegają rejonizacji, jednak pacjenci najczęściej trafiają do placówek na terenie swojego województwa.

Możemy spotkać się również z ośrodkami prywatnymi, które są znacznie droższe, jednak pacjent może wybrać miejsce pobytu i zamieszkać na przykład nad morzem czy w górach. Coraz większą popularnością cieszą się dzienne domy pobytu, gdzie trafiają osoby, które nie dają sobie rady z codziennymi czynnościami, jednak nie potrzebują całodobowej opieki. Takie ośrodki, czynne w dni robocze, oferują pacjentom rehabilitację, opiekę pielęgniarki, a nawet różne wyjścia kulturalne. Dla osób cierpiących na choroby psychiczne, w tym na chorobę Alzhaimera, warto rozważyć miejsce w specjalistycznych ośrodkach, gdzie nasi bliscy będą mieli wykwalifikowaną kadrę.

Jak zdobyć miejsce?

Osoba, która decyduje się na pobyt w domu opieki musi napisać podanie o miejsce w takim ośrodku oraz podpisać zgodę na pobyt w nim. W przypadku osoby cierpiącej na chorobę psychiczną o umieszczeniu w takiej placówce może zdecydować sąd bez zgody chorego.

Pozostałe decyzje dotyczące miejsca w domu opieki podejmuje ośrodek pomocy społecznej. Jego pracownicy biorą pod uwagę warunki mieszkaniowe, sprawdzają, czy senior daje sobie radę z codziennymi czynnościami, czy ktoś może mu pomóc oraz czy samotne życie nie zagraża jego zdrowiu.

Jednak po otrzymaniu skierowania na miejsce w domu opieki czeka się nawet kilka lat. Okres oczekiwania może zostać przyspieszony, gdy zdrowie pacjenta pogarsza się i nie może dłużej przebywać sam.

Ile kosztuje pobyt w domu opieki i kto za to płaci?

Opłaty w państwowym domu opieki zależne są od zamożności rodziny oraz miesięcznych kosztów utrzymania seniora. Pacjent nie może płacić więcej niż 70 proc. miesięcznych dochodów. Jeżeli ta suma jest niewystarczająca, resztę musi dopłacić rodzina. Pozostałymi pieniędzmi pacjent może dowolnie dysponować. Prywatne domy opieki rządzą się innymi zasadami. Cenę za pobyt pacjenta każdy ośrodek ustala indywidualnie. Opłata jest wyższa niż w państwowej placówce, jednak najczęściej gwarantuje wyższy standard pobytu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ośrodka?

Wybór domu pomocy jest niezwykle ważny. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z regulaminem, który musi posiadać każdy ośrodek. Można również porozmawiać z personelem i mieszkańcami – na pewno udzielą nam wielu ciekawych informacji. Najważniejsza jest jednak osobista wizyta, podczas której sprawdzimy, czy ośrodek położony jest w ładnej okolicy, czy istnieje możliwość wyjścia na spacer do ogrodu czy parku oraz czy w całym budynku panuje czystość. Warto zapytać o standard pokoi, np. czy znajdują się w nich łazienki i balkony. Powinniśmy również dowiedzieć się, czy nie istnieją żadne ograniczenia w odwiedzaniu naszych najbliższych.

