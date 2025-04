Dopłata do czesnego dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych wyniesie od 3828 do 6380 zł i będzie wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dopłatę do czesnego można składać do 10 października br. O tym, jak uzyskać taką pomoc, czytamy w „Gazecie Prawnej” w artykule „Niepełnosprawny otrzyma dopłatę do czesnego”.