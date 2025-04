Jakie są warunki przeprowadzania eksperymentów medycznych?

Zgodnie więc z zasadami etycznymi eksperymenty medyczne z udziałem człowieka mogą być przeprowadzane przez lekarza, o ile służą poprawie zdrowia pacjenta biorącego udział w doświadczeniu lub wnoszą istotne dane poszerzające zakres wiedzy i umiejętności lekarskich. Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy powinien być przeświadczony, że spodziewane korzyści dla pacjenta przeważają w istotny sposób nad nieuniknionym ryzykiem. Lekarz nie może także narażać pacjenta na ryzyko w istotnym stopniu większe niż to, które grozi osobie nie poddanej temu eksperymentowi, bowiem przeprowadzając eksperyment badawczy z udziałem człowieka może on podejmować wyłącznie ryzyko minimalne. Przeprowadzony on może być wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego odpowiednio wysokie kwalifikacje.

Zgoda pacjenta

Przed poddaniem pacjenta eksperymentowi medycznemu, lekarz musi uzyskać jego zgodę, po uprzednim poinformowaniu o wszystkich aspektach doświadczenia, które mogą jego dotyczyć oraz o prawie do odstąpienia w każdym czasie od udziału w eksperymencie. Pamiętać także należy, że zgoda musi być dobrowolna, a osoba ją wyrażająca, nie może czynić tego pod wpływem zależności od lekarza czy pozostawania pod jakąkolwiek presją. W przypadku pacjenta niezdolnego do świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli lekarz powinien uzyskać na piśmie zgodę jego przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, przy czym warunkiem niezbędnym do podjęcia eksperymentu medycznego z udziałem takich osób jest brak możliwości przeprowadzenia badań o porównywalnej skuteczności z udziałem osób zdolnych do wyrażenia zgody.

Kto nie może wziąć udziału w eksperymencie?

Kodeks Etyki Lekarskiej zabrania prowadzenia eksperymentów badawczych z udziałem osób ubezwłasnowolnionych, żołnierzy służby zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem badań prowadzonych dla dobra tych grup. Co do zasady zabronione są również eksperymenty badawcze z udziałem człowieka w stadium embrionalnym. Odstępstwo od tej zasad jest możliwe jedynie, gdy spodziewane korzyści zdrowotne w sposób istotny przekraczają ryzyko zdrowotne embrionów nie poddanych eksperymentowi leczniczemu.

Projekt każdego eksperymentu z udziałem człowieka powinien być jasno określony i przedłożony do oceny niezależnej komisji etycznej w celu uzyskania jej akceptacji.

Jak więc widać Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje pewne zasady, którymi należy się kierować przy podejmowaniu takich działań.