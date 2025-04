Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Estonii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Estonii.

Z opłat zwolnione są dzieci do 19 roku życia, kobiety w ciąży. Bezpłatne są także usługi medyczne związane z porodem i intensywna opieką.

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki lekarzy i placówek służby zdrowia, którzy mają podpisaną umowę z Estońskim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wizyta u lekarza

Wizyta domowa lekarza lub wizyta u specjalisty jest częściowo odpłatna. Jej koszt to 50 EEK. W przypadku wizyty u lekarza specjalisty bez skierowania koszt rośnie do 250 EEK.

Leczenie stomatologiczne dla osób dorosłych jest pełnopłatne. Bezpłatne jest jedynie usunięcie zęba i rozcięcie ropnia.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych skierowanie nie jest wymagane. Personelowi medycznemu należy okazać EKUZ. Opłata za pobyt w szpitalu wynosi 25 EEK za każdy dzień pobytu (do 10 dni).

Transport pacjenta karetką jest bezpłatny.

Leki

Każdy lekarz ma uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane. Wysokość dopłat za leki refundowane waha się w granicach 20. do 50. EEK. W zależności od rodzaju leku wymagane są dodatkowe opłaty. W przypadku dzieci pomiędzy 4 a 19 rokiem życia, rencistów i osób powyżej 63 roku życia niektóre leki można zakupić ze zniżką 90%. Leki i wyroby medyczne przeznaczone dla dzieci poniżej 4 roku życia są refundowane.

Dla dzieci do 19 roku życia leczenie stomatologiczne jest bezpłatne.

Zwrot kosztów leczenia

O zwrot kosztów leczenia i leków pacjent może się ubiegać po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Należy mieć przy sobie oryginały rachunków i dowody zapłaty. Opłaty poniesione w ramach korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej nie są zwracane.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

Uwagi

Estonia jest krajem, w którym występuje duże ryzyko ukąszenia przez kleszcze.

