Europejska Karta Zdrowia

Zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej Nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych wdrażania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zgodnie z art. 5 Decyzji Nr 191, Zaświadczenia o uprawnieniu do świadczeń rzeczowych podczas pobytu w innym państwie - formularze E 111 obowiązywały do 31 grudnia 2005 r.

Reklama

Od 1 stycznia 2006 r. we wszystkich państwach członkowskich UE/EOG i Szwajcarii papierowe formularze E 111 zostały zastąpione plastikową Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Gdy osoba wnioskująca będzie przebywać w innym państwie członkowskim WE/EOG/Szwajcarii od grudnia 2005 do pierwszych miesięcy 2006 roku zostaną wydane dwa dokumenty:

formularz E 111 - na okres od wnioskowanego dnia grudnia 2005 r. ważny do dnia 31 grudnia 2005 r.-,

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - na pozostały okres pobytu w 2006 r.

W celu uzyskania tych dokumentów należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia złożyć Wniosek o wydanie formularza E 106, E109 i E 111 (w starej wersji) oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

imię;

nazwisko;

data urodzenia;

PESEL;

numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;

numer identyfikacyjny Karty;

data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

Druki niezbędne do wydania EKUZ znajdziesz tutaj.

Reklama

źródło: NFZ