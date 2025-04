Regulacje prawne dotyczące eutanazji

Poniżej wskazane zostaną regulacje prawne, a także etyczne, związane z tą tematyką. Zgodnie bowiem z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarzowi nie wolno stosować eutanazji, nie może on również uczestniczyć w akcie pozbawienia życia. Powinien on natomiast dołożyć wszelkich starań aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego się życia.

Co mówi kodeks karny?

Ustawa o zawodzie lekarza, stanowi iż lekarz ma obowiązek udzielić pomocy w każdym wypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych niecierpiących zwłoki przypadkach. Polskie ustawodawstwo przyznaje pacjentowi ochronę także w art. 192 ustawy Kodeks karny, zgodnie z którym eutanazja jest występkiem i stanowi przestępstwo uprzywilejowane w stosunku do zbrodni zabójstwa. Wyraża się to poprzez obniżenie ustawowego zagrożenia karą w stosunku do zabójstwa w typie podstawowym. Odpowiedzialności karnej podlega sprawca eutanazji czynnej - a więc takiej, która została wykonana na żądanie, pod wpływem współczucia oraz pomocy do samobójstwa, jak i eutanazji biernej – dokonanej poprzez zaniechanie leczenia.

Wola zakończenia życia przez pacjenta powinna być wyrażona w sposób stanowczy i sama inicjatywa pozbawienia go życia może pochodzić wyłącznie od niego. Nie będziemy więc mieli do czynienia z przypadkiem zabójstwa eutanatycznego, kiedy to sam lekarz wystąpił z inicjatywą eutanazji, a pacjent jedynie dokonał jej akceptacji – w takim wypadku lekarz odpowiadał będzie z zabójstwo.

Określony w art. 150 Kodeksu karnego występek zabójstwa eutanatycznego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

