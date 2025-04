fot. Fotolia

Powiększenie rodziny to niewątpliwie ważne i oczekiwane z niecierpliwością wydarzenie. Nic więc dziwnego, że świeżo upieczeni rodzice nie widzą świata poza swoim maleństwem, gdy wreszcie pojawi się na świecie. W ferworze nowych obowiązków i radości z nimi związanych, należy jednak pamiętać o kilku rzeczach pod kątem obecnych i przyszłych finansów całej, powiększonej rodziny.

Dofinansowanie z pracy z tytułu urodzenia dziecka

Nie każdy wie, że rodzice, których pracodawca zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie, powinni sprawdzić, czy gwarantuje ono wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli tak, to należy złożyć specjalny wniosek, który przeważnie dostępny jest w dziale kadr lub księgowości w firmie. Niezbędny jest również odpis aktu urodzenia dziecka oraz kopia dokumentu tożsamości matki. Na wypłatę świadczenia czeka się mniej więcej od dwóch dni do dwóch tygodni, a jego kwota jest zależna od składek odprowadzanych w ramach ubezpieczenia.

Warto również wiedzieć, że grupowe ubezpieczenia na życie mogą zabezpieczać finansowo rodzinę na wypadek choroby pociechy. Zazwyczaj dają one możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu ciężkiego zachorowania dziecka. Jakie choroby objęte są ochroną dokładnie definiują ogólne warunki ubezpieczenia.

Indywidualne zabezpieczenie finansowe dziecka

Zakładając rodzinę dorośli stają przed trudnym zadaniem wychowania i edukacji dzieci. Chcąc zapewnić dzieciom idealne warunki do rozwoju rodzice niejednokrotnie muszą zaangażować w ten cel duże środki finansowe.

Aby zapewnić dziecku lepszy start w dorosłe życie bez konieczności rezygnacji z własnych marzeń oraz planów, można wykupić dla dziecka tzw. ubezpieczenie posagowe. Pozwala ono na bezpieczne gromadzenie kapitału, który w przyszłości zasili rachunek dziecka. Systematycznie wpłacane środki czekają do momentu, kiedy dziecko osiągnie wskazany w umowie wiek, np.: pełnoletniość. W ten sposób na starcie w dorosłe życie dziecko będzie zabezpieczone finansowo.

Na rynku dostępne są również rozwiązania dla całej rodziny, które można elastycznie dopasować do konkretnych wydarzeń w życiu rodziny, takich jak np. narodziny dziecka. Do umowy podstawowej gwarantującej ubezpieczenie na życie wystarczy dobrać umowy dodatkowe – podzielone wg głównych potrzeb – zdrowotną, wypadkową i dziecięcą. Ponadto wiele ubezpieczeń łączy ochronę z możliwością inwestowania, tak aby gromadzić środki finansowe np. na studia dziecka czy jego pierwsze mieszkanie.

Ekspert: Grzegorz Hoffman, Kierownik ds. Produktów w ING Życie

