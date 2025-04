Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Finlandii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Finlandii.

Zaleca się korzystanie z opieki medycznej w gminnych ośrodkach zdrowia, przychodniach lub szpitalach, które funkcjonują w ramach publicznej służby zdrowia.

Wizyta u lekarza

Wybierając się do lekarza należy okazać kartę EKUZ. Opieka lekarska jest nieodpłatna lub objęta jest standardową opłatą 11-22EUR. Wizyta poza godzinami przyjęć może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Opieka stomatologiczna to koszt około 35 EUR. Dzieci do lat 18 mogą korzystać z usług stomatologicznych bezpłatnie.

Pobyt w szpitalu

Przyjęcie do szpitala jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach pacjenci są przyjmowani do szpitala bez skierowania. Personelowi medycznemu należy okazać EKUZ.

Jeden dzień pobytu w szpitalu to koszt 26 EUR. Również wydatki związane z zakupem leków pokrywane są przez pacjenta. Transport sanitarny jest płatny.

Leki

Każdy lekarz ma uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane. W momencie zakupu leku należy uiścić pełną opłatę, a następnie istnieje możliwość uzyskania zwrotu części wydatków. Pacjent nie może wydać na lek mniej niż 10 EUR.

Zwrot kosztów leczenia

Refundację kosztów leczenia można uzyskać w KELA w ciągu 6 miesięcy od dnia zapłaty lub po powrocie do kraju w oddziale NFZ. Należy mieć przy sobie oryginały rachunków i dowody zapłaty.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak