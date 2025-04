Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy, jeżeli nieobecność pracownika w pracy jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, pracownik powinien poinformować o niej pracodawcę.

Informacja o powodach uniemożliwiających pojawienie się w pracy powinna być przekazana najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Pracownik może poinformować pracodawcę o przyczynie i okresie absencji osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Istnieje możliwość niedotrzymania tego terminu tylko w określonych sytuacjach, takich jak: obłożna choroba połączona z brakiem lub nieobecnością domowników albo inne zdarzenie losowe.

Przedstawienie pracodawcy dowodu usprawiedliwiającego nieobecność, czyli zaświadczenia lekarskiego może nastąpić później.

Źródło: „Prawo co dnia” – podsumowanie prawne miesiąca, kwiecień 2011/ak

