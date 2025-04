Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Grecji. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Grecji.

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki lekarzy i ośrodków zdrowia należących do IKE (Zakład Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub E.S.Y. (Narodowy System Ochrony Zdrowia).

Podczas wizyty u lekarza bądź przy przyjęciu do szpitala należy okazać EKUZ.

Wizyta u lekarza

Wizytę można umówić pod numerem 184. W stanach nagłych można zgłaszać się bez umówienia.

Do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie.

Koszt opieki ambulatoryjnej wynosi 3 EUR. Za badania pacjent ponosi dodatkowe opłaty.

Pobyt w szpitalu

Pacjent powinien się zgłosić do szpitala IKA lub ESY. W tych placówkach leczenie jest dostępne za darmo. Jeżeli pacjent zgłosi się do szpitala prywatnego (na wyspach) musi ponieść koszty leczenia. IKA może zwrócić część poniesionych, w ramach leczenia prywatnego, kosztów.

Leki

Większość leków jest dostępna bez recepty. Receptę może wystawić lekarz, który podpisał umowę z IKA. Receptę należy zrealizować w aptece IKA w czasie 2 dni od jej wystawienia. Opłata za leki zapisane przez lekarza wynosi 25% ceny rynkowej. W niektórych chorobach pacjent dopłaca 10% lub nic.

Zwrot kosztów leczenia

Wniosek o zwrot kosztów leczenia można złożyć w oddziale IKA lub po powrocie do Polski w oddziale NFZ. Należy przedstawić rachunki za leczenie. Nalepki z opakowań lekarstw należy umieścić na dowodzie zapłaty za lekarstwa. Aby uzyskać zwrot kosztów zakupu lekarstw, należy okazać oryginały recept.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

