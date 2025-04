Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Hiszpanii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Hiszpanii.

Należy korzystać z zakładów opieki zdrowotnej działających w ramach państwowej służby zdrowia.

Wizyta u lekarza

Do lekarza należy zgłaszać się w godzinach przyjęć pacjentów leczonych w ramach państwowej opieki medycznej. W przeciwnym razie wizyta zostanie potraktowana jako wizyta prywatna. Jednorazowa wizyta to koszt rzędu 40 - 60 EUR.

Do lekarza specjalisty wymagane jest skierowanie.

Leczenie stomatologiczne jest płatne.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych, hospitalizacja nie wymaga skierowania. Pacjenci prywatni umieszczani są w salach jednoosobowych, dlatego należy żądać umieszczenia w sali wieloosobowej. Personelowi szpitala należy okazać kartę EKUZ i dowód osobisty. Doba pobytu w szpitalu bez ubezpieczenia to koszt około 180 EUR.

Jeżeli transport sanitarny został zlecony przez lekarza, jest bezpłatny.

Leki

Receptę na leki refundowane może wystawić jedynie lekarz państwowej służby zdrowia. Za leki refundowane pacjent ponosi opłatę 40% ich ceny.

Zwrot kosztów leczenia

Jeżeli pacjent posiada EKUZ nie jest obciążany kosztami leczenia. NFZ nie zwraca kosztów świadczeń udzielonych na terenie Hiszpanii na podstawie rachunków.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

