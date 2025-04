Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Holandii.

Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty usług medycznych nie objętych refundacją.

Osoby, przebywające w Holandii mogą korzystać z opieki w zakładach opieki zdrowotnej działających w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Wizyta u lekarza

Do lekarza należy zgłaszać się w godzinach przyjęć. Podczas wizyty należy przedstawić kartę EKUZ. Cena wizyty lekarza domowego wynosi 25 EUR.

Opieka stomatologiczna jest bezpłatna jedynie dla dzieci.

Do lekarza specjalisty wymagane jest skierowanie. Koszt prywatnej wizyty u lekarza specjalisty wynosi około 40 EUR.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych sytuacjach skierowanie nie jest wymagane. Pacjenci w ciągu 48 godzin powinni przedstawić kartę EKUZ i poprosić administrację szpitala o kontakt z lokalnym oddziałem funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Leczenie szpitalne w podstawowym standardzie jest bezpłatne. Dzienny pobyt w szpitalu pacjenta nieubezpieczonego wynosi 300-400 EUR.

Transport sanitarny jest częściowo odpłatny.

Leki

Receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Leki na receptę są refundowane. W przypadku droższych odpowiedników pacjent musi pokryć różnicę w cenie. Przy zakupie leku należy okazać kartę EKUZ.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia można uzyskać będąc jeszcze w Holandii lub po powrocie do kraju. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków. Do dowodu zakupu leków powinny być dołączone dane lekarza, wystawiającego receptę.

Numery alarmowe:

Numer ratunkowy - 112

