Nocna pomoc medyczna to opieka sprawowana pomiędzy godziną 18. wieczorem a 8. rano następnego dnia. Nocą możemy zgłosić się do lekarza wówczas, gdy nagle zachorujemy lub nasz stan zdrowia nagle się pogorszy. Gdy choroba zagraża naszemu życiu lub może spowodować istotny uszczerbek na zdrowiu, należy wezwać pogotowie.Nie ważne czy chcemy skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej, czy w stanie nagłym trafiamy do szpitala, powinniśmy mieć przy sobie dowód ubezpieczenia.Dowodem ubezpieczenia jest:

- aktualna legitymacja ubezpieczeniowa

- druk ZUS RMUA

- zaświadczenie z zakładu pracy

- legitymacja emeryta czy rencisty

- odcinek emerytury lub renty

- dla osoby bezrobotnej – zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

- dla podopiecznych pomocy społecznej – decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta uprawniająca do bezpłatnego leczenia.Jeżeli zgłosimy się do nocą do przychodni bez dokumentu ubezpieczenia, otrzymamy pomoc, jednak w ciągu siedmiu dni musimy donieść dokument ubezpieczenia. W przeciwnym razie przychodnia wystawi rachunek. Osoba hospitalizowana może dostarczyć dowód ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia leczenia lub siedmiu dni od zakończenia leczenia szpitalnego. Osoba, która nie dostarczy dokumentu na czas, nie musi płacić za leczenie. Musi jedynie udowodnić, że w czasie leczenia była ubezpieczona. Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 15.03.2011/ak

