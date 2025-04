Spis treści:

Najdłużej na zwolnieniu lekarskim można być zazwyczaj 182 dni w roku kalendarzowym albo 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub ciążą. W tym czasie przysługuje zasiłek chorobowy. Do okresu zasiłkowego wliczają się wszystkie okresy choroby, o ile przerwa między nimi nie jest dłuższa niż 60 dni. Dni zwolnienia liczy się od dnia rozpoczęcia niezdolności do pracy, wraz z dniami wolnymi od pracy, jak święta oraz weekendy.

Jeżeli zostanie wyczerpany 182-dniowy (lub 270-dniowy) okres zasiłkowy, a pracownik nadal jest niezdolny do pracy, to pracodawca może rozliczyć taką nieobecność jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje też, że za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

W tym roku został zniesiony bezwzględny zakaz pracy na L4. Dotyczy to osób zatrudnionych u dwóch pracodawców.

Jeżeli wystawiający zwolnienie od pracy wskaże w orzeczeniu, że praca zarobkowa w ramach określonego tytułu może być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy, niezdolność do pracy z powodu choroby będzie orzekana w ramach określonego tytułu, a w ramach innego praca może być wykonywana, gdy rodzaj pracy nie uzasadnia orzekania o niezdolności do pracy w tym przypadku. Wynika z tego, że możliwe będzie pobieranie zasiłku chorobowego z jednego tytułu, a z drugiego tytułu wynagrodzenia za pracę - wyjaśniono.

Ministerstwo uzasadnia, że osoba może być niezdolna do wykonywania określonej pracy, co nie oznacza, że jej stan zdrowia wyklucza podejmowanie innej pracy:

Np. chrypka uniemożliwi dziennikarzowi prowadzenie audycji w telewizji, ale nie stanowi przeszkody do pracy w redakcji lub innej instytucji

Kwota, jaką dostajemy w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, jest ściśle powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe nie może być niższe niż 80% pensji minimalnej.

Od 1 stycznia 2025 roku na L4 przysługuje wyższe wynagrodzenie, ponieważ wzrosła najniższa krajowa (4666 zł brutto miesięcznie). Od podstawy wymiaru należy jeszcze odjąć 13,71% (493,56 zł), czyli wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Uzyskaną kwotę należy podzielić na 30 dni. Otrzymujemy ostatecznie kwotę za każdy dzień zwolnienia chorobowego.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi zatem:

80% podstawy wymiaru , za większość dni zwolnienia lekarskiego (w tym również za okres pobytu w szpitalu),

, za większość dni zwolnienia lekarskiego (w tym również za okres pobytu w szpitalu), 100% podstawy wymiaru w przypadku niezdolności do pracy z powodu: wypadku w drodze do pracy lub z pracy, ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców narządów.

Należy też dodać, że gdy zwolnienie trwa powyżej 33 dni wynagrodzenie chorobowe przechodzi w zasiłek chorobowy, który wypłaca ZUS (wcześniej robi to pracodawca). Gdy pracownik ma powyżej 50. roku życia zamiana ta następuje od 15. dnia niezdolności do pracy.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,



Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

