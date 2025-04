Jak długo może trwać pobyt?

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi dla leczenia:

• w szpitalu uzdrowiskowym - 21 dni;

• uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym - 28 dni;

• w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;

• uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym - 28 dni;

• ambulatoryjnego - od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

• dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym - 27 dni;

• dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym - 21 dni;

• dla leczenia ambulatoryjnego od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu w szpitalu uzdrowiskowym może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie. Zgoda udzielana jest w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia wniosku do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy pacjenci ponoszą koszty leczenia?

Za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata uzdrowiskowa, której wysokość w poszczególnych uzdrowiskach jest zróżnicowana jednak nie może być wyższa niż 3,33 zł za każdy dzień pobytu.

Czego nie należy zapomnieć?

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

• potwierdzone przez oddział Wojewódzki Oddział NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

• dowód tożsamości,

• aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

• wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,

• stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.

Jakie usługi medyczne zapewnia nam sanatorium?

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

• wstępne kliniczne badanie lekarskie najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu,

• codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie,

• końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 48 godzin przed wyjazdem,

• nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,

• możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,

• możliwość wystawienia recept na leki,

• posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,

• leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.

Źródło: www.mz.gov.pl