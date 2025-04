W Polsce występuje problem z określeniem definicji sprzedaży wysyłkowej. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że aby sprzedaż leków na receptę uznać za wysyłkową, trzeba ją najpierw prawidłowo zdefiniować.

Resort zdrowia zamierza wprowadzić definicję sprzedaży wysyłkowej, bowiem niektórzy przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż leków na receptę za pośrednictwem witryn internetowych, twierdzą, że ich działalność nie jest sprzedażą wysyłkową - kuriera traktują jako pełnomocnika pacjenta, któremu pacjent udzielił pełnomocnictwa poprzez formularz elektroniczny.

Zaproponowana definicja ustawowa przewiduje, że sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych jest umowa ich sprzedaży zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. A do środków tych można zaliczyć: elektroniczne formularze, reklamy w postaci elektronicznej, katalogi, telefon, telefaks, radio, telewizję, automatyczne urządzenia wywołujące, wizjofony, wideoteksty, pocztę elektroniczną.

Zasady sprzedaży wysyłkowej

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, sprzedaż wysyłkowa leków polega na zamawianiu jedynie leków wydawanych bez recepty lekarskiej. Tego typu sprzedaż mogą prowadzić placówki zgłoszone do właściwego miejscowo inspektora farmaceutycznego, co najmniej na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdyby przedsiębiorca, który prowadzi placówkę wysyłkową leków, chciał przyjmować zamówienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, wówczas musiałby dodatkowo zgłosić inspektorowi adres tej strony oraz dane dotyczące domeny, na której jest ona zarejestrowana.

Na głównej stronie internetowej powinien być umieszczony odnośnik do posiadanego zezwolenia na otworzenie placówki. Placówka wysyłkowa leków zgodnie z prawem musi mieć wyznaczonego farmaceutę lub technika farmaceutycznego z dwuletnią praktyką w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy. Odpowiada on wówczas za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej leków, a także sprawdza, czy sposób przygotowania wysyłki i warunki transportu zapewniają identyfikację leku oraz placówki wysyłającej, odbiorcy, miejsca dostarczenia leku, a także zabezpieczają go przed wzajemnym skażeniem przez inne leki.

Pacjent musi mieć zapewnioną możliwość utrzymywania kontaktu z placówką wysyłkową, przy czym nie jest tutaj wystarczające umożliwienie złożenia zamówienia w miejscu jej prowadzenia, telefonicznie, faksem, mailowo lub przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Pacjent musi mieć zapewniony taki kontakt także w godzinach pracy placówki i przez dwie godziny po ustalonych terminach dostawy. W razie, gdyby pacjent zwrócił lek, to wówczas, zgodnie z przepisami rozporządzenia, należy ten preparat zniszczyć.

Kierownik placówki ma obowiązek opracować specjalne procedury postępowania z lekami niespełniającymi wymogów jakościowych, wstrzymanych lub wycofanych z obrotu.

Placówka prowadząca internetową sprzedaż leków powinna mieć wydzielone miejsce z izby ekspedycyjnej, magazynu lub komory przyjęć, w którym przygotowuje się produkty do wysyłki. Następnie leki przewożone są w specjalnie wydzielonej części środka transportu, co ma zapewnić uniknięcie zanieczyszczenia, uszkodzenia, skażenia oraz uniemożliwić dostęp do leków osobom nieupoważnionym. Przez cały czas w środku pojazdu transportującego przesyłkę powinna być kontrolowana temperatura.

Jeżeli chodzi o opakowanie lekarstwa, to powinno być ono opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały, zawierającą pieczątkę placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy i numer telefonu kontaktowego.

Reasumując, dozwolona jest jedynie internetowa sprzedaż leków bez recepty lekarskiej, którą szczegółowo reguluje omówione w powyższej analizie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

