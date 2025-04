Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Irlandii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski, pokryć koszty leczenia w prywatnych klinikach, a także pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Irlandii.

Należy korzystać z opieki w zakładach opieki zdrowotnej działających w ramach publicznej służby zdrowia (GMS).

Wizyta u lekarza

Lekarze specjaliści przyjmują zarówno państwowo, jak i prywatnie. Idąc do lekarza należy się upewnić czy ma on umowę z publiczną służbą zdrowia (HSE). Podczas wizyty należy przedstawić kartę EKUZ. Prywatna wizyta u lekarza ogólnego to koszt rzędu 40-50 EUR. Wizyta u specjalisty kosztuje około 100 - 150 EUR.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych, hospitalizacja nie wymaga skierowania. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ.

Leczenie w państwowych szpitalach jest nieodpłatne, chyba że hospitalizacja jest wynikiem wypadku drogowego - wtedy koszty ponosi pacjent. Korzystanie z usług prywatnych szpitali jest odpłatne i nie istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów.

Transport sanitarny w zależności od sytuacji może być płatny bądź nie.

Leki

Receptę może wystawić lekarz, który zawarł umowę z publiczną służbą zdrowia. Leki na receptę mogą być całkowicie bezpłatne.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia można uzyskać po powrocie do kraju. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków.

Numery alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999

Numer ratunkowy - 112

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak