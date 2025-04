Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Islandii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Islandii.

Należy korzystać z opieki w zakładach opieki zdrowotnej działających w ramach państwowej służby zdrowia.

Przeczytaj: Odmrożenia, czyli zimno, zimniej, najzimniej

Wizyta u lekarza

Za wizyty u lekarza pacjent wnosi opłatę zryczałtowaną (do 18 000 IKR).

Opieka stomatologiczna jest pełnopłatna. Jedynie dzieci do 18. r. ż., emeryci i renciści mają zniżkę.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych, skierowanie nie jest wymagane. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Pobyt w szpitalu jest bezpłatny.

Płatne jest natomiast leczenie ambulatoryjne w szpitalu, którego koszt wynosi około 3320 IKR.

Transport sanitarny jest płatny.

Leki

Receptę może wystawić lekarz, który jest zarejestrowany w systemie państwowej służby zdrowia. Odpłatność za leki waha się od 0 do 100%.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego można uzyskać w Głównym Urzędzie Państwowego Instytutu Ubezpieczenia Społecznego lub po powrocie do kraju. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków.

Numery alarmowe:

Reklama

Numer ratunkowy - 112

Reklama

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą do Islandii?