Nie zgadzam się!

Każdy z nas ma prawo decydować o swoim życiu. Czy w takim razie możemy się nie zgodzić na leczenie? Czy w sytuacji, gdy pacjent nie chce się poddać badaniu lub operacji, lekarz może wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na przymusowe leczenie?

Przeczytaj: Czy pacjent ma prawo odmówić leczenia?

Reklama

Błąd lekarski

Za błąd lekarski uważa się postawienie niewłaściwej diagnozy lub postępowanie bez właściwej staranności. W jakich sytuacjach błędna diagnoza nie będzie traktowana jako błąd w sztuce lekarskiej? Co należy się pacjentowi z tytułu błędu lekarskiego? Czy niewyleczenie chorego można potraktować jako błąd?

Przeczytaj: Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?

Zakażenie szpitalne

Do zakażeń szpitalnych dochodzi dość często. Jest to m.in. wynikiem rozwoju szczepów bakterii odpornych na działanie antybiotyków. Z tytułu zakażenia pacjent może domagać się odszkodowania. Co należy dowieść, aby roszczenie zostało pozytywnie rozpatrzone?

Przeczytaj: Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie szpitalne?

Czy lekarz może nie udzielić pacjentowi pomocy?

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi pomocy zawsze, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że zwłoka mogłaby przyczynić się do utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta. Co grozi lekarzowi za nieudzielenie pomocy lub zaniechanie leczenia?

Przeczytaj: Jaka jest odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie leczenia?

Reklama

Odszkodowanie od szpitala

Pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu może domagać się od szpitala odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia. W jakich sytuacjach przyznawane są te świadczenia? Na jaką rekompensatę może liczyć rodzina pacjenta, który w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zmarł? Kiedy roszczenie ulega przedawnieniu?

Przeczytaj: Jakie odszkodowanie możemy uzyskać od szpitala?