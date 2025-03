Choroby układu kostno-stawowego to jedna z najczęstszych przyczyn ubiegania się o rentę. Należą do tej grupy schorzenia kręgosłupa, które występują powszechnie. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej oraz otyłość. Oto niezbędne informacje na temat tego, jak dostać rentę na kręgosłup.

Choroby kręgosłupa mogą być podstawą do uzyskania renty. Konieczne jest spełnienie warunku niezdolności do wykonywania pracy. Co ważne, w każdym indywidualnym przypadku niezbędna jest ocena lekarza orzecznika na podstawie dokumentacji medycznej, a także informacji dotyczących codziennego funkcjonowania. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat (wyjątek to stwierdzenie trwałej niezdolności do pracy). Następnie możliwe jest przedłużenie tego czasu.

Warto pamiętać, że istnieją różne rodzaje renty, które mogą być przyznane z powodu choroby kręgosłupa czy innej przyczyny niezdolności do pracy:

renta stała – gdy niezdolność do pracy uznano za trwałą,

– gdy niezdolność do pracy uznano za trwałą, renta okresowa – gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy (okres ten ustala zespół ds. orzekania; ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty),

– gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy (okres ten ustala zespół ds. orzekania; ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty), renta szkoleniowa – gdy są spełnione warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz ubezpieczony uzyskał orzeczenie o zasadności przekwalifikowania zawodowego; renta szkoleniowa jest przyznawana na 6 miesięcy (w sumie maksymalnie na 36 miesięcy).

Aby uzyskać rentę, należy złożyć odpowiednie dokumenty w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowe przepisy dotyczące prawa do renty znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Dz.U.2023.0.1251.

Podstawą uzyskania renty na kręgosłup jest spełnienie warunku niezdolności do pracy – czyli całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Renta z powodu choroby kręgosłupa przysługuje każdemu, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające niezdolność do wykonywania pracy (poniżej: Jakie dokumenty złożyć?)

(poniżej: Jakie dokumenty złożyć?) ma odpowiedni łączny i zależny od wieku staż ubezpieczeniowy (szczegóły niżej),

(szczegóły niżej), niezdolność do pracy powstała w okresie:

- składkowym,

- nieskładkowym,

- nie później niż 18 miesięcy od dnia, w którym skończył się okres składkowy albo nieskładkowy.

Staż ubezpieczeniowy jest to suma:

okresów składkowych (dni, miesięcy, lat), w trakcie których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS

oraz

(dni, miesięcy, lat), w trakcie których były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS oraz okresów nieskładkowych (nie były opłacane składki na ubezpieczenie, ale okresy liczą się do emerytury i renty; to np. studia, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne).

Rentę na kręgosłup mogą zatem otrzymać nie tylko osoby pracujące, ale także uczące się, będące na zasiłku chorobowym, opiekuńczym czy zasiłku dla bezrobotnych. Ale uwaga: okresy nieskładkowe w stażu ubezpieczeniowym nie mogą być dłuższe niż jedna trzecia okresów składkowych.

Należy zaznaczyć, że kobiety z 20-letnim oraz mężczyźni z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy, nie muszą spełniać warunku powstania niezdolności do pracy najpóźniej 18 miesięcy od ustania okresu składkowego lub nieskładkowego.

Warto dodać też, że częstą przyczyną wydawania odmownych decyzji o prawie do renty jest właśnie niespełnienie wymogu czasu, w jakim powstała niezdolność do pracy. Dlatego ze składaniem dokumentów nie należy się ociągać.

Kolejna ważna informacja jest taka, że staż ubezpieczeniowy zależy od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Gdy np. do wypadku lub choroby doszło:

przed ukończeniem 20 lat – wymagany jest 1 rok stażu ubezpieczeniowego,

w wieku powyżej 20 do 22 lat – wymagane 2 lata stażu ubezpieczeniowego,

powyżej 22 do 25 lat – wymagane 3 lata stażu ubezpieczeniowego,

w wieku powyżej 25 do 30 lat – wymagane 4 lata stażu ubezpieczeniowego,

w wieku powyżej 30 lat – wymagane 5 lat stażu ubezpieczeniowego.

Istnieją wyjątki od powyższych okresów stażu ubezpieczeniowego, np. gdy niezdolność do pracy nastąpiła w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Podstawowe dokumenty, które należy złożyć, aby otrzymać rentę na kręgosłup, to zaświadczenie o stanie zdrowia i cała dokumentacja medyczna, która może być istotna podczas oceny lekarza orzecznika stwierdzającego niezdolność do pracy. Ale to nie wszystko.

Dokumenty niezbędne do uzyskania renty z powodu niezdolności do pracy, które należy złożyć do ZUS, to:

wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (druk ERN),

z tytułu niezdolności do pracy (druk ERN), informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ERP-6),

(druk ERP-6), dokumenty, które potwierdzą staż ubezpieczeniowy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie ze szkoły wyższej, które potwierdzi okres nauki, książeczka wojskowa),

(np. świadectwa pracy, zaświadczenie ze szkoły wyższej, które potwierdzi okres nauki, książeczka wojskowa), zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ERP-7) lub legitymacja ubezpieczeniowa, która zawiera wpisy dotyczące zarobków,

(druk ERP-7) lub legitymacja ubezpieczeniowa, która zawiera wpisy dotyczące zarobków, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty (nie powinno być starsze niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do ZUS),

(druk OL-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty (nie powinno być starsze niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do ZUS), dokumentacja medyczna , która może mieć znaczenie dla lekarza orzecznika ZUS (historia choroby, karty ze szpitala, dokumentacja rehabilitacji itp.),

, która może mieć znaczenie dla lekarza orzecznika ZUS (historia choroby, karty ze szpitala, dokumentacja rehabilitacji itp.), kartę wypadku w drodze do albo z pracy – jeśli brakuje wymaganego stażu ubezpieczeniowego (zeznania świadków wypadku i inne dokumenty, które potwierdzą twój wypadek w drodze do albo z prac).

Dokumenty złóż w oddziale ZUS, następnie czekaj na informację o terminie komisji (badania lekarza orzecznika). Otrzymasz orzeczenie uprawniające do uzyskania renty, jeśli lekarz uzna cię za osobę całkowicie albo częściowo niezdolną do pracy. Część dokumentów można pobrać ze strony ZUS lub otrzymać w oddziale placówki.

Lekarz orzecznik ZUS ocenia przede wszystkim to, czy wystąpiła niezdolność do pracy, jaki jest jej stopień, kiedy doszło do powstania niezdolności do pracy, jaka jest trwałości lub przewidywany okres tej niedyspozycji, jaki jest związek przyczynowy niezdolności do pracy,

Lekarz ocenia również, czy celowe jest przekwalifikowanie zawodowe, które umożliwi podjęcie pracy pomimo problemów zdrowotnych. Powinien przy tym wziąć pod uwagę dotychczas wykonywaną pracę, wykształcenie, wiek i predyspozycje psychiczne i fizyczne.

Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Nie ma stałej kwoty renty. ZUS wylicza świadczenie indywidualnie w zależności od m.in. liczby przepracowanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz wysokości zarobków. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi aktualnie około 1700 zł brutto, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy około 1300 zł brutto. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Według przepisów decyzja w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Zatem w trakcie podejmowania decyzji urząd może dopytywać o pewne kwestie. Dopiero od momentu uzyskania wszystkich potrzebnych informacji ma 30 dni na wydanie decyzji.

O rentę szkoleniową (wynosi około 1200 zł miesięcznie) mogą ubiegać się osoby, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy np. z powodu choroby kręgosłupa. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie środków finansowych do utrzymania się w trakcie zdobywania kwalifikacji potrzebnych do zmiany zawodu. Aby otrzymać rentę szkoleniową, trzeba spełnić warunki wymagane do przyznania renty, a dodatkowo lekarz orzecznik powinien stwierdzić zasadność przekwalifikowania zawodowego. Dopiero na tej podstawie można otrzymać świadczenie przyznawane na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o najwyżej 30 miesięcy (na wniosek starosty).

