W przypadku badań specjalistycznych nie istnieje rejonizacja, co oznaczałoby, że osoba zarejestrowana w województwie Śląskim może skorzystać z poradni specjalistycznej z innego województwa. W sytuacji, gdy skierowanie zostało wydane przez lekarza internistę w ramach świadczeń finansowanych z NFZ, poradnia specjalista musi przyjąć takie skierowanie i zarejestrować pacjenta. Nie ma przy tym znaczenia, że skierowanie zostało wystawione w innym województwie.

Kiedy skierowanie nie jest wymagane?

W przypadku niektórych rodzajów świadczeń skierowanie nie jest jednak konieczne.

Dotyczy to następujących świadczeń:

• ginekologa i położnika;

• dentysty;

• dermatologa;

• wenerologa;

• onkologa;

• okulisty;

• psychiatry;

• dla osób chorych na gruźlicę;

• dla osób zakażonych wirusem HIV;

• dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;

• dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

• dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;

• dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Przynależność do oddziału NFZ

Przynależność do określonego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest uzależniona od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Co do zasady powinniśmy być zgłoszeni w miejscu naszego zamieszkania. Nie ma przy tym znaczenia zamieszkanie tymczasowe.

Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna dokonać zmiany samodzielnie lub powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

W zależności od sytuacji będziemy mieli zatem do czynienia z czasową zmianą miejsca pobytu, która nie pociąga za sobą konieczności zgłoszenia lub też ze zmianą miejsca zamieszkania, która zgłoszenia wymaga.

