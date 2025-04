fot. Fotolia

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo codzienne czynności nabierają nowego wymiaru. Stają się wyzwaniem. Jak wygodnie przyrządzić posiłek, sięgnąć po ubranie, ręcznik lub rozsunąć ciężkie drzwi? Na szczęście producenci okuć meblowych, a także projektanci wnętrz, coraz częściej zauważają potrzebę wprowadzania konkretnych rozwiązań.

Reklama

Obniżyć dla wygody



Jednymi z ciekawszych udogodnień w tej kwestii są okucia z kategorii wind. Windami do szafek można sterować elektrycznie. Specjalny silnik opuszcza mebel do wysokości użytkownika i, w niektórych wariantach, lekko wysuwa szafkę do przodu. W ten sposób osoba poruszająca się na wózku, może swobodnie sięgną po jej zawartość. Takie rozwiązanie jest idealne w zastosowaniu kuchennym, czyli w przestrzeni, gdzie bez przerwy zachodzi potrzeba operowania różnymi przedmiotami. Sprawdza się jednak wszędzie tam, gdzie meble mają służyć każdemu – niezależnie od stanu zdrowia lub wieku.

– Warte polecenia są też okucia wychylane równolegle. Służą głównie wygodnemu chowaniu i korzystaniu z ciężkich przedmiotów, jak maszyna do szycia lub robot kuchenny – mówi Jakub Malinowski, ekspert ds. okuć meblowych w firmie Häfele. – Działają tak, że po otwarciu szafki dolnej, cały mechanizm, na którym znajduje się domowy sprzęt, wysuwa się do poziomy blatu. Automatyczna blokada zabezpiecza przed samoczynnym opadaniem, a odblokowanie mechanizmu pozwala na schowanie okucia do wnętrza mebla.

W temacie rozwiązań do opuszczania lub unoszenia warto wymienić windy do blatów – najczęściej kuchennych. Te urządzenia regulują wysokość blatu meblowego tak, by korzystanie z niego było komfortowe również w pozycji siedzącej.

Oczywiście tego typu rozwiązania warto wykorzystać też w tych meblach i wnętrzach, gdzie istotna jest wygoda dzieci – np. w szkolnych pracowniach.

Zobacz też: Asystent osoby niepełnosprawnej – blaski i cienie zawodu

Reklama

Mniej wysiłku na co dzień



We wnętrzach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oprócz wygody sięgania, liczy się też to, jakiej siły potrzeba do obsługi wyposażenia. W temacie frontów meblowych, czy też przejść między pomieszczeniami, warto zainteresować się systemami elektrycznymi do drzwi przesuwnych. Takie rozwiązania zapewniają bezszelestne otwieranie i zamykanie i, co najważniejsze, działają pod wpływem lekkiego popchnięcia skrzydła w określonym kierunku.

– Warto pamiętać, że już wybór wysokiej jakości systemu szuflad z dobrymi prowadnicami z cichym domykiem, pełnym wysuwem lub montaż podnośników klap i zawiasów wspomagających otwieranie, znacząco poprawiają komfort użytkowania mebli – podkreśla Jakub Malinowski.

Ekspert dodaje, że akcesoriów zwiększających wygodę osób niepełnosprawnych jest dużo więcej. To m.in. pantografy, wysuwane wieszaki lub kosze na buty i odzież w garderobach, czy też czujniki ruchu, które automatycznie zapalają światło w pomieszczeniach i w meblach. Warto więc znać narzędzia, które pozwalają żyć wygodnie wszystkim domownikom – planując meble i aranżując wnętrze.

Zobacz też: Niepełnosprawne dziecko

Źródło: materiały prasowe PR Expert/mn