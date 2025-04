Cztery lata po wyroku w sprawie Alicji Tysiąc doszło do kolejnej głośnej sprawy przeciwko Polsce. W maju zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stroną poszkodowaną była kobieta, której odmówiono skierowania na badania prenatalne.

Wyrok ten to znak, że w kwestii sprzeciwu wobec opinii lekarskiej nic się nie zmieniło. Pomimo iż do przepisów została dopisana procedura odwoławcza, nikt z niej nie korzysta. Większość osób nie wie o jej istnieniu, nawet lekarze. Rzecznik Praw Pacjenta nie podjął żadnych działań, które poszerzyłyby wiedzę społeczeństwa na temat możliwości odwołania się od decyzji lekarza.

Po części brak odwołań jest spowodowany tym, że procedura ich zgłaszania jest bardzo skomplikowana. Pacjent musi wskazać przepis prawa, który uzasadniałby jego sprzeciw.

Sprzeciw musi być złożony na piśmie do Komisji Lekarskiej przy RPP. Orzeczenie wydawane jest w ciągu 30 dni i nie ma możliwości odwołania się od niego.

