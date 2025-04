Kto może się starać o wyższe świadczenie?

O dodatkowe 100zł może starać się ojciec, matka lub faktyczny opiekun niepełnosprawnego dziecka. Ministerstwo zdrowia argumentuje, że to właśnie opiekunowie dzieci niepełnosprawnych są w najtrudniejszej sytuacji finansowej, dlatego to właśnie oni, w pierwszej kolejności otrzymają 100zł dodatku do pobieranego świadczenia. O dodatek może ubiegać się tylko opiekun dziecka uprawnionego do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Jakie dokumenty są wymagane?

Stuzłotowego dodatku nie dostaniemy automatycznie. By móc starać się o dodatkowe pieniądze, należy złożyć wniosek w tej samej instytucji, która wypłaca nam świadczenie pielęgnacyjne. Zależnie od gminy, może to być: ośrodek pomocy społecznej, ośrodek pomocy rodzinie lub odpowiedni wydział w urzędzie gminy. Nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100zł. Niektóre urzędy gmin przygotowały własne wzory wniosków, w innych urzędach możemy taki wniosek napisać nawet ręcznie.

Uwaga na terminy!

Osoby chcące ubiegać się o dodatkowe 100zł świadczenia muszą się spieszyć.

Wnioski o stuzłotowy dodatek będą rozpatrywane tylko do końca stycznia 2012. Jeśli się spóźnimy, nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy.

Wyjątek przewidziany jest dla osób, które rozpoczęły starania o świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli nabędziemy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w lutym lub marcu, również przysługuje nam prawo do wnioskowania o dodatkowe 100zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza 19.01.12 (Wyższe świadczenia pielęgnacyjne) / PZ

