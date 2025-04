Niedbalstwo szpitala

W sytuacji szkody w postaci zakażenia szpitalnego pacjenci mogą ubiegać się na drodze postępowania sądowego o uzyskanie:

zadośćuczynienia za doznane krzywdy

odszkodowania

Pozwanym w sprawie jest ZOZ, w którym doszło do zakażenia.

W tego typu sprawach orzecznictwo i literatura fachowa jednoznacznie uznają, że szkoda, której doznał pacjent na skutek zakażenia chorobą zakaźną zazwyczaj jest wynikiem niedbalstwa szpitala.

Zatem pacjent musi wyłącznie uprawdopodobnić niedbalstwo szpitala, aby móc dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym.

Krzywdząca ustawa

Wydawałoby się, że dzięki nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i wprowadzeniu specjalnych komisji wojewódzkich, które mają orzekać o błędach medycznych jest poszkodowanym pacjentom łatwiej.

Niestety, zapisy ustawy o Prawach Pacjenta w przypadku osób zakażonych nie są korzystne.

Tylko pacjent, który przyjmie ugodę i wypłatę pieniędzy zaproponowanych przez ubezpieczyciela szpitala będzie musiał zrezygnować z dalszych roszczeń. Oznacza to, że w przypadku komplikacji w przyszłości pacjent nie będzie mógł dochodzić od ZOZ dalszych roszczeń.

Ponadto w postępowaniu przed Komisjami Wojewódzkimi pacjent musi udowodnić, że to w konkretnym szpitalu doszło do zakażenia. Jest to dużo trudniejsze niż w przypadku postępowania sądowego.

Odszkodowania

Kolejną sprawą są wysokości odszkodowań. Ustawa ogranicza ich wysokość do 100.000 zł, a w przypadku śmierci pacjenta – 300.000 zł. Tymczasem sądy w przypadkach zakażeń szpitalnych często zasądzają dużo wyższe kwoty na rzecz poszkodowanych.

Podsumowując wydaje się więc, że dla pacjentów zakażonych w szpitalach najlepszym rozwiązaniem do dochodzenia roszczeń nadal będzie proces sądowy.