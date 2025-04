Złóż wniosek

Udzielenie powyższego urlopu nie jest warunkowane żadnymi dodatkowymi przesłankami, nie wymaga też osobnego uzasadnienia. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest złożenie odpowiedniego wniosku przez uprawnionego pracownika. Urlop można wykorzystać przez dwa dni łącznie lub po jednym dniu w różnych terminach.

Reklama

Uznaniowość pracodawcy

Udzielenie urlopu zależy od uznania pracodawcy. Ma on jednak obowiązek udzielenia 2 dni takiego urlopu w roku. Istnieje możliwość połączenia urlopu opiekuńczego z urlopem wypoczynkowym poprzez skomasowanie odpowiedniej liczby dni. Możliwość wykorzystania w ten sposób urlopów również uzależniona jest od zgody pracodawcy. Urlop może być wykorzystany przez matkę lub ojca (opiekuna) dziecka. Pracownik powinien złożyć do akt osobowych oświadczenie o zamiarze bądź braku zamiaru korzystania z urlopu.

Przeczytaj: Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Czy ilość dzieci ma wpływ na czas trwania urlopu opiekuńczego?

Warto również zauważyć, iż prawo do dwóch dni urlopu opiekuńczego jest niezależne od liczby posiadanych dzieci. Nie ma też znaczenia czy drugi z małżonków jest bezrobotny lub czy prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym cały czas przebywa w domu – rodzic zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do dwóch dni urlopu. Niemniej jednak w przypadku, gdy oboje rodzice (opiekunowie) są zatrudnieni na umowę o pracę, to z prawa do urlopu opiekuńczego może skorzystać tylko jedno z nich. Rodzice muszą wówczas zdecydować, które z nich skorzysta z dobrodziejstwa tej instytucji.

Zobacz także: Wniosek o urlop macierzyński

Reklama

Czy niewykorzystane dni urlopu sumują się?

Niewykorzystany urlop opiekuńczy nie przechodzi na następny rok. To znaczy, że jeżeli w danym roku z niego nie skorzystamy, to nie będziemy uprawnieni do 4 dni w przyszłym roku.

Niewykorzystane dni urlopu po prostu przepadają.

Prawo do opisywanego urlopu przysługuje także w razie przyjęcia dziecka przez pracownicę lub pracownika, w ramach rodziny zastępczej.

Zobacz też: Jak po urlopie wrócić do pracy?