Ile czasu mama może siedzieć z dzieckiem w domu?



Urlop macierzyński to niezbywalne prawo każdej świeżo upieczonej mamy, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Po jego zakończeniu może ona jeszcze wydłużyć go o dodatkowy urlop macierzyński, a później o urlop rodzicielski. Suma tych wszystkich dni wolnych daje rok, który matka może spędzić z dzieckiem. Urlop jednak się kończy, a kobieta staje przed dylematem: co dalej? Zostać w domu z dzieckiem, a może wrócić do pracy? A może połączyć te dwa elementy i pracować w domu? Tę decyzję należy dokładnie przemyśleć i podjąć ją samodzielnie, nie zwracając uwagi na naciski lub sugestie otoczenia.

Dla niektórych kobiet pozostanie w domu z dzieckiem jest koniecznością – nie mogą liczyć na pomoc rodziny w opiece nad dzieckiem, brakuje im funduszy na zatrudnienie opiekunki lub dla ich dzieci zabrakło miejsca w żłobku. To sytuacje skrajne, choć nie tak rzadkie w dzisiejszych czasach. Niekiedy jednak to nie sytuacja materialna lub rodzinna wymusza odłożenie podjęcia pracy zawodowej na później – dla niektórych mam najważniejszą rolą jest właśnie rola matki i ona daje im najwięcej satysfakcji i spełnienia.

Właśnie dla takich kobiet najlepszym rozwiązaniem będzie urlop wychowawczy, zwłaszcza jeżeli sytuacja finansowa rodziny na to pozwala. Musi jednak zostać spełnionych kilka warunków: między innymi mama, która chce zostać jeszcze przez jakiś czas z dzieckiem, musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 miesięcy.

Mamy pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają niestety możliwości opiekowania się potomkiem w domu przez kolejne 36 miesięcy.

Mama i powrót do pracy



Dla niektórych kobiet równie ważne jak macierzyństwo jest osiągnięcie odpowiedniej pozycji zawodowej. Posiadanie dzieci nie ogranicza ich możliwości ani ambicji i w żaden sposób nie umniejsza to ich talentów macierzyńskich. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci – jeżeli więc czujemy, że kolejne miesiące w domu nie będą nam służyły, zdecydujmy się na powrót na rynek pracy.

Jeżeli mama uzna, że warto zacząć z powrotem pracować, czeka ją kolejny dylemat: wrócić do poprzedniego miejsca pracy czy poszukać zatrudnienia gdzie indziej. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety.

Powrót do poprzedniego miejsca pracy daje pewien komfort: kobieta zna swoje obowiązki, innych pracowników, atmosferę firmy i kierunek, w którym ona zmierza, łatwiej jest się więc dopasować i łagodniej z powrotem wchodzi w tryb pracy. Inną korzyścią z takiego rozwiązania jest swego rodzaju pewność zatrudnienia: pracodawca jest zobowiązany zapewnić wracającej z urlopu macierzyńskiego pracownicy warunki zatrudnienia sprzed urlopu. Nie może także bez jej zgody zmieniać warunków umowy o pracę. Może zaproponować jej inne stanowisko pracy, jednak musi być ono zgodne z jej kwalifikacjami i wykształceniem, zaś wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które otrzymywała wcześniej. Choć brzmi to dobrze i zachęca kobiety do powiększania rodziny, założenia kodeksu pracy nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością.

Mama i praca zdalna



Dla wielu mam dobrym rozwiązaniem okazuje się praca zdalna – pozwala zostać w domu i osobiście doglądać dziecka, a jednocześnie rozwijać się zawodowo. Coraz więcej firm umożliwia swoim pracownicom pracę z domu. Dla nich samych również oznacza to spore korzyści – nie tylko zmniejsza liczbę wykorzystywanych urlopów wychowawczych i ogranicza koszty funkcjonowania firmy, ale także pozwala zachować dla firmy doświadczonego i wartościowego pracownika. Zazwyczaj dla obu stron to korzystny układ, jednak od pracownicy wymaga zdolności organizacyjnych, samozaparcia i konsekwencji. Nie do przecenienia jest jednak sukces, jakim jest połączenie przebywania z dzieckiem i obserwowanie jego rozwoju z pracą zawodową.

Mama i działalność gospodarcza



Kobietom, które zdecydowały się na dziecko, nic nie jest straszne, często więc zakładają własną działalność gospodarczą. Kusząca w takiej sytuacji jest zwłaszcza możliwość samodzielnego ustalania zakresu obowiązków i organizacji pracy.

Samo założenie działalności gospodarczej nie jest trudne – wystarczy wypełnić formularz CEDIG -1 i zgłosić ją do rejestru przedsiębiorców – CEIDG, właściwego urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także Głównego Urzędu Statystycznego (ważną kwestią jest również wybór formy opodatkowania). Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców nie jest absorbujące – można dokonać go przez internet i w ciągu 7 dni wystarczy złożyć w ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń. Później wystarczy już tylko wyrobić pieczątkę i założyć osobne konto bankowe (choć nie przy wszystkich rodzajach działalności gospodarczej jest to wymagane, łatwiej dzięki temu kontrolować finanse firmy).

Decyzje każdego członka rodziny wpływają na jej funkcjonowanie, jednak te podejmowane przez matkę mają szczególne znaczenie. To ona zazwyczaj w większym stopniu zajmuje się niemowlęciem, dlatego jej decyzja o powrocie do pracy, założeniu działalności gospodarczej lub pozostaniu w domu oddziałuje najbardziej na dziecko. Przy całej trosce o potomka nie powinny zapominać o swoich ambicjach i marzeniach. Jeżeli przemawia za tym sytuacja rodzinna i finansowa, nie powinny się wahać, ale tak pokierować swoim życiem, by czerpać z niego satysfakcję.

