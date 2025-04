Zgodnie z ustawą transplantacyjną z dnia 1 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami dopuszczalne jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek (w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej), tkanek i narządów, które pochodzą od człowieka.

Według ustawy mogą one pochodzić ze zwłok.

Osoba zmarła w odróżnieniu od osoby żyjącej może zostać dawcą każdego narządu ratującego życie. Przeszczepione mogą zostać: nerki, płuca, wątroba, serce, rogówka, trzustka, skóra, a także całe kończyny.

Kontrowersje

Przeszczepianie narządów od osoby martwej od lat jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Głównymi problemami są: wyrażenie sprzeciwu na pobranie i przeszczepienie komórek tkanek i narządów oraz określenie momentu śmierci dawcy.

Jak wyrazić zgodę?

Wyrażenie zgody na zostanie dawcą jest bardzo proste, gdyż wystarczy nie zgłaszać sprzeciwu.

Sprzeciw można wyrazić na trzy sposoby:

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie poltransplant.org.pl, osoba zostanie wpisana w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok;

2. Pisząc oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis;

3. Składając oświadczenie ustne w obecności co najmniej dwóch świadków (np.: rodziny, personelu medycznego w szpitalu). Oświadczenie takie powinno być potwierdzone pisemnie.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć dokonany wpis.

Osoby, które chcą zostać dawcami mogą dodatkowo wypełnić deklarację, w której wyrażona jest zgoda na pobranie tkanek i narządów po śmierci. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Czy na pewno organy pobierane są ze zwłok?

Aby organy od osoby zmarłej zostały pobrane niezbędne jest stwierdzenie śmierci mózgu i/lub stwierdzenie zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

Śmierć mózgu stwierdza się, gdy dochodzi do śmierci pnia mózgu, co jest określane za pomocą szczegółowych badań.

Natomiast ustanie krążenia, prowadzące w szybkim tempie do śmierci komórek mózgowych a co za tym idzie do śmierci mózgu, rozpoznawane jest na podstawie wywiadu chorobowego i przeprowadzonych badań klinicznych.

