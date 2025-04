Kto może oddać krew?

Krew może oddać każdy, kto po wypełnieniu stosowanego formularza i przeprowadzonych badaniach, zostanie zakwalifikowany jako dawca.

Istnieje wiele przeciwwskazań do bycia dawcą krwi, dlatego zanim podejmiemy taką decyzję warto zaznajomić się z tymi wymogami. Wyróżnia się dyskwalifikację czasową (np. 6 miesięcy od dnia wykonania tatuażu) oraz stałą (np. choroby układu krążenia). Aby móc zostać dawcą krwi należy spełniać również kryteria wiekowe (co do zasady 18-65 lat) oraz wagowe (nie mniej niż 50 kg).

Jakie przywileje ma krwiodawca?

Oprócz moralnej satysfakcji, że swoim uczynkiem pomagamy innym, krwiodawcy przysługuje:

1. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania krwi;

2. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi;

3. zwrot utraconego zarobku (na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy);

4. posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kalorii (tj. 8 czekolad);

5. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Osoba, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa (lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi) otrzymuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

Honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują dodatkowe uprawnienia, w postaci:

• uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;

• bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz w te leki, które dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację, która jest dokumentem potwierdzającym jego status (jest też podstawą do skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień).

