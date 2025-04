Ciąża pod kontrolą



Opieka lekarska nad kobietą ciężarną gwarantowana jest przez NFZ. Jeśli chcemy, aby zlecane nam konsultacje i testy były bezpłatne, przed wyborem ginekologa prowadzącego ciążę musimy sprawdzić, czy dany gabinet ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Według wskazań NFZ już w pierwszym trymestrze powinnyśmy odwiedzić ginekologa minimum dwa razy. W drugim i trzecim trymestrze liczba wizyt zwiększa się i jest zależna od rozwoju ciąży oraz czasu jej trwania. Podczas tych wizyt lekarz specjalista powinien przeprowadzić z nami szczegółowy wywiad chorobowy, zapytać o dotychczasowy stan zdrowia, o przebieg obecnej ciąży, a także poprzednich ciąż.

Podczas tych dziewięciu miesięcy przysługuje nam kompleksowa opieka lekarska, m.in.

regularne konsultacje i badania ginekologiczne oraz położnicze,

cytologia (jeśli nie była wykonywana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy),

(jeśli nie była wykonywana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy), badanie piersi,

badanie dna miednicy,

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar wzrostu, indeksu i masy ciała,

szczegółowe badania laboratoryjne krwi i moczu.

W ostatnim trymestrze lekarz powinien także przeprowadzić badanie czynności serca płodu z oceną czynności skurczowej macicy, a także ocenę ruchliwości płodu, badanie jego czynności serca (KTG), badanie ultrasonograficzne z oceną stanu płodu, przepływów i wód płodowych. Wszystko to również gwarantuje nam państwowe ubezpieczenie zdrowotne.

Bezpłatne badania specjalistyczne



W razie potrzeby lekarz powinien udzielić informacji dotyczącej dodatkowych badań genetycznych, a także skierować na badania prenatalne.

„Warto wiedzieć, że NFZ refunduje tego typu testy kobietom z tzw. grupy ryzyka. Znajdują się w niej między innymi przyszłe mamy, które ukończyły już 35 lat, a także te, u których w rodzinie występowały choroby genetyczne lub u których lekarz prowadzący podejrzewa pewne nieprawidłowości udokumentowane wynikami aktualnych badań, np. niewidoczna kość nosowa lub zbyt szybka akcja serca płodu” – mówi dr n. med. Rafał Kocyłowski, lekarz ginekolog, konsultant naukowy Centrum Badań Prenatalnych PreMediCare w Med Polonii. – „Dlatego jeśli spełniamy którykolwiek z powyższych warunków koniecznie udajmy się na badania prenatalne”.

Dzięki temu mama i dziecko zostaną kompleksowo i bezpłatnie przebadani za pomocą aparatu USG. Lekarz przeprowadzi również testy z krwi mamy, czyli tak zwany test podwójny (PAPP-A i betaHCG).

„Nie obawiajmy się, kiedy lekarz kieruje nas na dodatkowe testy czy konsultacje. Nie oznacza to wcale, że z naszą ciążą dzieje się coś złego. W 90% przypadków badania takie mają wynik prawidłowy. Jeśli jednak diagnoza wykaże podwyższone ryzyko danej choroby, taka wiedza umożliwia szybszą reakcję i leczenie maluszka jeszcze w łonie matki. Dzięki temu wiele schorzeń udaje się wyeliminować jeszcze przed porodem” – mówi specjalista.

Pierwsze badania prenatalne należy wykonać między 11. a 14. tygodniem ciąży, kolejne pomiędzy 15. a 20. Ostatnie między 20. a 24. tygodniem ciąży. Po pierwszych testach, w razie potrzeby, lekarz ginekolog powinien skierować nas na tak zwane inwazyjne badania prenatalne – takie jak amniopunkcja czy kordocenteza.

Poród w ramach NFZ



Oczywiście w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje nam również poród w przygotowanej do tego placówce. Możemy także bezpłatnie wybrać wariant, aby przy porodzie towarzyszyła nam jedna bliska osoba. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, kiedy poród przebiega w sposób naturalny i nie jest wymagana interwencja chirurgiczna jak w przypadku cesarskiego cięcia. NFZ gwarantuje również opiekę nad matką i noworodkiem pozostającymi w szpitalu jeszcze kilka dni po narodzinach.

Około 4-6 tygodni odpowiednio po cesarskim cięciu lub porodzie naturalnym powinnyśmy udać się do ginekologa na wizytę kontrolną. Lekarz przeprowadzi z nami wywiad dotyczący przebiegu porodu, stanu dziecka, wykona badanie ginekologiczne. Powinien też odpowiedzieć na wszelkie nasze pytania i przekazać informacje dotyczące dalszej laktacji, profilaktyki zdrowotnej, planowania rodziny, samobadania piersi i opieki poporodowej. Taką wizytę również gwarantuje nam NFZ.

NFZ w swoich przepisach dokładnie określił kiedy i jakie badania powinien wykonać lekarz w ramach państwowego ubezpieczenia. Oczywiście w razie potrzeby ginekolog może wpisać nam skierowanie do innego specjalisty lub zlecić dodatkowe badania nieobjęte refundacją. Jednak każdej ciężarnej płacącej składki zdrowotne przysługuje wiele bezpłatnych badań, konsultacji, a także poród i pobyt w szpitalu. Dlatego warto szczegółowo zapoznać się z tymi przepisami, aby przez te dziewięć miesięcy otoczyć maksymalną opieką siebie i swoje dziecko.

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/JM

