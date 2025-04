Aby obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, podczas której pracownik wykonywał swoje obowiązki, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30. Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Otrzymaną kwotę odejmujemy od wynagrodzenia miesięcznego.

Kwota wynagrodzenia podczas choroby różni się w zależności od powodu nieobecności w pracy. Na największą pensję mogą liczyć kobiety w ciąży, osoby cierpiące na chorobę zawodową, osoby, które przeżyły wypadek w pracy lub w drodze do i z pracy. Mniejsze zarobki przysługują za okres choroby. Najniższą wypłatę dostanie natomiast osoba, która jest w szpitalu.

Obliczenie wynagrodzenia nie jest trudne, ale czasochłonne. Pozwól, by kalkulator zrobił to za Ciebie:

* Kalkulator zarobków podczas choroby

/ak

Reklama