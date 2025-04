Recepta powinna być czytelna

Czytelność recepty jest jednym z warunków jej realizacji przez aptekarza. Po pierwsze, nie zostanie zaakceptowana recepta, z której aptekarz nie będzie w stanie odczytać nazwy leku. Po drugie, może odmówić realizacji recepty pełnej skreśleń. Jeżeli lekarz, wypełniając receptę popełni błąd, powinien go skreślić, odcisnąć pieczątkę i podpisać się. Dopiero taka recepta (mimo pomyłki) zostanie zrealizowana.

Wystawienie recepty powinno być trwałe, a więc dokonane długopisem bądź piórem, a nie np. ołówkiem (lub w inny sposób umożliwiający dokonanie w niej zmian).

Dane niezbędne do wystawienia recepty

Wśród informacji, jakie powinny zostać zawarte na recepcie, mogą znajdować się:

1. numer recepty,

2. dane dotyczące pacjenta (imię i nazwisko, adres, PESEL),

3. określenie oddziału NFZ,

4. kod uprawnień dodatkowych pacjenta (jeśli takie posiada),

5. dane dotyczące świadczeniodawcy (najczęściej nazwa przychodni, jej siedziba, REGON, NIP);

6. dane dotyczące wystawianych leków,

7. data wystawienia recepty (ewentualnie data realizacji recepty),

8. pieczątka i odręczny podpis lekarza wystawiającego receptę.

Dane dotyczące leku

Głównym punktem recepty jest oczywiście lek, który mamy wykupić w aptece. Recepta powinna określać:

1. międzynarodową lub własną nazwę leku albo nazwę handlową wyrobu medycznego,

2. postać, w jakiej lek ma być wydany, jeżeli jest zarejestrowany w więcej niż jednej postaci (np. „tabl.”, „kaps.”, „amp.” – tabletki, kapsułki, ampułki),

3. dawkę leku,

4. ilość leku lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia,

5. sposób dawkowania (głównie w przypadku leków zawierających w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową).

