Czym są pomoce optyczne dla słabowidzących?



Wady wzroku, takie jak krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm, leczy się przede wszystkim za pomocą okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i leczenia chirurgicznego.

Niekiedy jednak wada, która jest schorzeniem wrodzonym lub nabytym, jest zbyt duża, aby korekcja za pomocą tych sposobów była skuteczna. W takim przypadku przydatne są pomoce optyczne dla słabowidzących, które umożliwiają duże powiększenie i znacznie ułatwiają wykonywanie niektórych czynności.

Odpowiednie dobranie przyrządów optycznych to bardzo ważna kwestia: warto pozostawić ją specjaliście, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomoże pacjentowi dostosować właściwy sprzęt do wady wzroku.

Profesjonalne salony optyczne dysponują szerokim wyborem przyrządów optycznych: monookularami, okularami lornetkowymi i lupowymi, a także profesjonalnymi programami komputerowymi.

Okulary lupowe



Jednym z najpopularniejszych przyrządów są okulary lupowe, które są zamontowane w klasycznej oprawie okularowej. Powiększenie może być zastosowane na jedno lub dwa szkła. Instrument ten posiada zarówno duże powiększenie (4x–12x), jak i duże pole widzenia. Zapewnia również świetną jakość odwzorowania – są przeznaczone do obserwowania przedmiotów położonych blisko osób, które ich używają.

Okulary lupowe znacznie ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, gdy pacjent chce mieć wolne ręce.

Okulary lornetkowe



W przypadku korekcji widzenia do dali, specjaliści polecają okulary lornetkowe. Lunetki, które osadzone są w specjalistycznej oprawie, posiadają możliwość regulacji ostrości względem odległości obserwowanych przedmiotów. Ten obuoczny instrument sprawdza się przede wszystkim przy oglądaniu telewizji, spektaklu w teatrze czy filmu w kinie.

Niemniej okulary lornetkowe będą pomocne także podczas czytania czy wykonywaniu codziennych czynności, w tym również w pracy przy komputerze.

Monookulary



Monookulary to pojedyncza luneta, która jest pomocna przede wszystkim osobom jednoocznym czy też takim, które jednym okiem widzą gorzej. Dzięki zastosowaniu w nich systemu teleskopowego umożliwiającego zmianę ogniskowej pozwalają widzieć na bliższe i dalsze odległości.

Dużym atutem monookularów jest oferowane przez nie duże powiększenie, przez co osoba słabowidząca jest o wiele bardziej samodzielna. Wystarczy przyłożyć je do oka i poprzez regulowanie ostrości można odczytać to, co w innym przypadku byłoby niemożliwe do przeczytania.

Co należy zrobić, by otrzymać refundację?



Pomoce optyczne są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z refundacji, należy uzyskać odpowiednie zlecenie od okulisty, który ma podpisaną umowę z NFZ, pozwalającą na wystawianie refundowanych recept na sprzęt dla słabowidzących. Następnie zlecenie to powinno zostać zaakceptowane przez referenta NFZ. Z pozytywnie rozpatrzonym zleceniem należy udać się do salonu optycznego (który również musi mieć podpisaną umowę z NFZ w kwestii wydawania przyrządów okulistycznych).

Salony optyczne współpracujące z NFZ oferują szeroki wybór pomocy dla słabowidzących, a także okulary korekcyjne wykonane z najlepszych materiałów optycznych, soczewki kontaktowe czy oprawki korekcyjne.

