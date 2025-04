Prawa pacjenta psychiatrycznego

Co do zasady prawa pacjenta psychiatrycznego są takie same, jak pozostałych pacjentów. Pacjent ma prawo do:

Reklama

świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej,

poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych,

uzyskania informacji od lekarza o celu przyjścia do szpitala psychiatrycznego, swoim stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania;

wyrażania zgody lub odmowy jej udzielania na określone świadczenia - po uzyskaniu odpowiedniej informacji, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest stosowanie odpowiednich świadczeń bez wyrażenia zgody;

- po uzyskaniu odpowiedniej informacji, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest stosowanie odpowiednich świadczeń bez wyrażenia zgody; kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w granicach wyznaczonych regulaminem szpitala; korespondencja pacjenta nie podlega kontroli;

opieki duszpasterskiej;

leczenia w środowisku jak najmniej ograniczającym swobodę oraz przy pomocy metody jak najmniej uciążliwej spośród dostępnych;

uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania pacjenta z zakładu, jeżeli nie zagraża to jego życiu lub zdrowiu innych osób (urlop, przepustka);

leczenia i opieki opartej na indywidualnie przygotowanym planie omówionym z pacjentem;

sprawiedliwego udziału w zyskach i nagrodach przekazywanych placówce psychiatrycznej z tytułu pracy pacjenta w ramach zajęć rehabilitacyjnych;

kontaktu z sędzią wizytującym szpital;

wysłuchania przez sąd ;

; dostępu do dokumentacji medycznej za pośrednictwem lekarza prowadzącego;

do składania skarg i wniosków oraz uzyskania na nie odpowiedzi.

Przeczytaj: Prawa pacjenta, czyli o obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej

Reklama

Kiedy można zastosować w stosunku do pacjenta przymus bezpośredni?

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w sposób dość klarowny i przejrzysty dopuszcza w określonych przypadkach użycie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta psychiatrycznego polegającego na przytrzymywaniu, przymusowym zastosowaniu leków, unieruchomieniu i izolacji.

Przymus powyższy można stosować wtedy, kiedy osoba z zaburzeniami psychicznymi dopuszcza się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu lub innych, bezpieczeństwu powszechnemu bądź w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty w jego otoczeniu. Przymus może być zastosowany w celu dokonania niezbędnych czynności leczniczych wobec osoby leczonej bez zgody (np. podania iniekcji z przytrzymaniem pacjenta) lub gdy osoba ta chce samotnie opuścić szpital.

Każdorazowo o zastosowaniu przymusu decyduje lekarz, a jeśli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu decyduje pielęgniarka/pielęgniarz, natychmiast zawiadamiając jednak o tym lekarza.

Możliwe jest również dokonanie przymusowego badania osoby z zaburzeniami psychicznymi, gdy zachowanie tej osoby wskazuje, że z powodu tych zaburzeń może ona zagrażać bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Przeczytaj: Na czym polega opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień