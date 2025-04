Świadczenia te realizowane są przez poprzez:

Reklama

badanie lekarskie;

udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych;

ordynowanie koniecznych leków;

zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi;

kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;

orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie;

niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;

wykonywanie badań profilaktycznych;

Reklama

Zobacz: Jakie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom zaocznym?

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Lekarz wystawiający skierowanie do specjalisty może wskazać, czy pacjent wymaga udzielenia porady w domu. Potrzebę takiej wizyty może również w razie konieczności zgłosić pacjent lub jego opiekun. Lekarz z poradni specjalistycznej ma obowiązek, w przypadkach uzasadnionych medycznie, do udzielania świadczeń w także formie porad domowych.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane u dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry oraz wenerologa.

Przeczytaj: Kiedy potrzebne jest skierowanie?

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym nie musi dostarczać nowego skierowania.