Kiedy można oddać krew?

Krew może oddać osoba pełnoletnia o ogólnym dobrym stanie zdrowia, ważąca nie mniej niż 50 kg. Do punktu krwiodawstwa udaj się, jeśli:

czujesz się dobrze i nie skarżysz na dolegliwości takie jak osłabienie, przemęczenie, zawroty głowy itp.

nie przyjmujesz leków (z wyjątkiem suplementów diety i doustnych środków antykoncepcyjnych)

od ostatniej miesiączki minęły przynajmniej 3 dni

w ciągu poprzedzającej i obecnej doby nie spożywałeś alkoholu

Spełnienie powyższych warunków nie gwarantuje jednak, że twoja krew będzie pobrana. Zanim zostaniesz zakwalifikowany do oddania krwi, zbada cię lekarz.

Co bada lekarz kwalifikujący osobę do oddania krwi?

mierzy ciśnienie. Wartość ciśnienie skurczowego nie powinna przekraczać 180 mm Hg, a rozkurczowego – 100 mm HG.

Powodem dyskwalifikacji może być także ciśnienie zbyt niskie, które może świadczyć o osłabieniu.

przeprowadza krótki wywiad z pacjentem

kontroluje wagę i wzrost

bada węzły chłonne, a w przypadku stwierdzenia, że są powiększone odsyła na badanie

mierzy temperaturę ciała – ta nie może być wyższa niż 37°C.

Przed skierowaniem na badanie w gabinecie lekarza, pobierana jest próbka krwi. Służy ona głównie określeniu poziomu hemoglobiny. Jeśli poziom żelaza we krwi jest zbyt niski, może to świadczyć o niedokrwistości, czyli anemii.

Co jeść przed oddaniem krwi?

Aby odpowiednio przygotować się do oddania krwi, należy się przede wszystkim dobrze wyspać. Oprócz tego zwróć uwagę na to, by zjeść pożywny posiłek. Jeśli planujesz oddać krew rano, koniecznie zjedz śniadanie. Może to być pieczywo z chudą wędliną i warzywami lub twarogiem albo dżemem. Nie zapominaj o napojach – także dzień wcześniej pij dużo płynów (przynajmniej 2 litry). Nie spożywaj alkoholu.

Jeśli podczas badania okaże się, że wartość hemoglobiny w twojej krwi jest zbyt niska, prawdopodobnie cierpisz na niedobór żelaza. Uzupełnij swoją dietę o ten cenny pierwiastek – znajdziesz go w wątrobie wieprzowej, czerwonym mięsie, żółtkach jaj, brązowym ryżu, szpinaku, bananach, sałacie, warzywach strączkowych. Wchłanianie żelaza jest większe, kiedy w twoim organizmie nie brakuje witaminy C, jednak np. kawa, herbata czy mleko osłabiają jego przyswajalność. Żelazo zawarte w produktach mięsnych jest łatwiej przyswajalne od tego, które jest obecne w warzywach i owocach.

