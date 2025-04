Dawcą narządu za życia może zostać każdy, kto spełnia określone wymagania zdrowotne. Aby to sprawdzić, kandydat na dawcę musi przejść szereg badań. Wtedy lekarze oceniają, czy pobranie i przeszczepienie narządu nie będzie ryzykowne dla zdrowia i życia zarówno dawcy jak i biorcy.

Pomocnicze badania diagnostyczne dawcy obejmują:

1) badania krwi:

a) badanie morfologii krwi obwodowej z oceną rozmazu krwinek białych,

b) opadanie krwinek (OB),

c) badania biochemiczne z uwzględnieniem poziomu:

- sodu,

- potasu,

- glukozy,

- bilirubiny,

- kreatyniny,

- aktywności aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej,

- białka ostrej fazy C (CRP);

2) badanie ogólne moczu;

3) badanie ultrasonograficzne nerek lub wątroby oraz inne badania diagnostyczne niezbędne dla określenia aktualnego stanu zdrowia oraz określające stan czynnościowy komórek, tkanek lub narządu przeznaczonych do pobrania.

Przeciwwskazaniami do bycia dawcą komórek, tkanek bądź narządu są:

- choroby układu krążenia

- choroby układu nerwowego

- zaburzenia układu krzepnięcia

- choroby układu pokarmowego

- choroby układu oddechowego

- choroby układu moczowo-płciowego i nerek

- choroby układu odpornościowego

- choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego

- choroby krwi i układu krwiotwórczego

- choroby skóry

- choroby układowe

- choroby zakaźne, z wyjątkiem przypadków gdy biorca przebył tego samego typu schorzenie przenoszone drogą krwiopochodną lub kontaktową

- choroby nowotworowe i nowotwory złośliwe

- gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba), osoby, u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE

