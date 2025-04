Zasiłek chorobowy powstał z myślą o osobach, które z powodu choroby lub niezdolności do pracy nie są w stanie pracować i pobierać wynagrodzenia. Niezdolność do pracy obejmuje w tym przypadku odosobnienie z powodu choroby zakaźnej, przebywanie w stacjonarnym ośrodku leczenia odwykowego alkoholizmu oraz uzależnienia od środków odurzających i substancji psychotropowych, a także poddanie się badaniom dla kandydatów na dawcę komórek, tkanek i organów.

Wynagrodzenie chorobowe pokrywa w pierwszej kolejności pracodawca – są to pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym lub 14 dni, jeśli chorzy ukończyli 50 lat w roku poprzedzającym chorobę lub wcześniej. Wynagrodzenie to wynosi 80% podstawy wymiaru w przypadku choroby lub izolacji z powodu choroby zakaźnej lub 100% w przypadku choroby powstałej w drodze do lub z pracy, choroby w czasie ciąży i niezdolności do pracy z powodu badań dla kandydatów na dawcę komórek, tkanek lub narządów. Jeśli pracownik przebywa w szpitalu, wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie.

Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, jeśli jednak pracownik w czasie zwolnienia przebywa w szpitalu, to kwota ta maleje do 70%. Osobom, u których niezdolność do pracy wynika z choroby w czasie ciąży, powstała w drodze do pracy lub z pracy, jest wynikiem wypadku w czasie pracy, jest chorobą zawodową lub powstała w trakcie badań dla kandydatów komórek, tkanek lub organów przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100%, również jeśli przebywają one w tym czasie w szpitalu.

Warto pamiętać, że jeśli pracownik przebywa w hospicjum, domu opieki społecznej lub sanatorium, zasiłek chorobowy obniżany jest do 80% podstawy wymiaru.

