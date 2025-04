Jakie zdarzenia uznaje się za wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy należy odróżnić od wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, skutkujące urazem lub śmiercią, do którego doszło na skutek czynników zewnętrznych – w trakcie wykonywania pracy, poleceń przełożonych, podczas podróży służbowej czy szkolenia.