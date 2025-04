fot. Fotolia

Reklama

Gdzie szukać informacji o standardach opieki okołoporodowej?



Personel medyczny ma obowiązek pomóc młodym mamom w rozpoczęciu karmienia piersią i czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem. W związku z tym każda kobieta, jeszcze na etapie planowania ciąży, powinna zapoznać się z rozporządzeniem określającym standardy opieki okołoporodowej.

Dokument, którego pełna nazwa brzmi: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”, szczegółowo określa prawa ciężarnych i młodych mam.

Ciąża i poród



Według dokumentu ciężarna ma prawo do „praktycznego i teoretycznego przygotowania do (…) karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej” już od 21. tygodnia ciąży.

– W IV okresie porodu młoda mama powinna zostać przeszkolona w zakresie prawidłowego przystawiania dziecka do piersi. Ponadto zadaniem personelu medycznego jest udzielenie jej niezbędnej pomocy w tym zakresie oraz przekazanie informacji na temat laktacji w pierwszej dobie życia noworodka – mówi Dorota Szatkowska, konsultant laktacyjny.

Okres noworodkowy



Rozdział XII rozporządzenia, a konkretnie punkt 8., szczegółowo opisuje pomoc w karmieniu piersią, jaką należy zapewnić kobiecie i dziecku w okresie noworodkowym. Oto przykładowe informacje, jakie powinna otrzymać młoda mama od personelu medycznego:

po 12. godzinie życia dziecka należy przystawiać je do piersi kilkanaście razy na dobę, przeznaczając 15 minut na każdą pierś,

jeśli noworodek śpi, mama powinna wybudzać go do karmienia co 3-4 godziny,

jeśli stan zdrowia dziecka tego nie wymaga, nie powinno być dopajane – dotyczy to nie tylko sztucznego mleka, ale również wody i glukozy,

przez pierwsze 4 tygodnie życia noworodka, czyli w czasie stabilizowania się laktacji, nie należy podawać mu smoczka.

Personel medyczny powinien zapoznać młodą mamę również z:

pozycjami do karmienia,

wskaźnikami skutecznego karmienia piersią,

objawami niedojadania u dziecka.

– W przypadku nieskutecznego karmienia, kobieta powinna otrzymać pomoc w znalezieniu i wyeliminowaniu przyczyn trudności w karmieniu oraz jeśli jest taka potrzeba, wskazówki dotyczące pobudzenia laktacji. Jeśli problemy z efektywnym karmieniem leżą po stronie dziecka, mama powinna zostać poinstruowana w zakresie odciągania pokarmu i podawania go dziecku do czasu rozwiązania problemu – podkreśla Dorota Szatkowska.

Zobacz też: Czy możliwe jest bezbolesne karmienie piersią?

Wizyty domowe



Podczas wizyt domowych zadaniem położnej jest zachęcanie młodej mamy do karmienia piersią poprzez odpowiedni instruktaż, ocenę przebiegu karmienia, a także poprawianie ewentualnych błędów. Ponadto kobieta powinna znać korzyści płynące z karmienia naturalnego oraz otrzymać informację na temat produktów żywnościowych w swojej diecie, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie dziecka.

Pomoc udzielona kobietom jeszcze w okresie ciąży oraz zaraz po porodzie jest kluczowa dla rozpoczęcia karmienia piersią. Młode mamy, szczególnie te niedoświadczone w opiece nad noworodkiem, potrzebują odpowiedniego wsparcia. Kobiety, które nie otrzymują tej pomocy, często rezygnują z karmienia piersią.

Reklama

Nie tylko o karmieniu piersią



Rozporządzenie wyznaczające standardy opieki okołoporodowej jest bardzo ważne dla wszystkich mam, nie tylko dla tych, które chcą karmić piersią. Dokument zawiera m.in. dokładny spis badań, świadczeń profilaktycznych i konsultacji medycznych, do których kobieta ma prawo w poszczególnych tygodniach ciąży. Opisuje również kolejne etapy porodu oraz to, w jaki sposób powinien zostać zbadany stan zdrowia dziecka po przyjściu na świat.

Zobacz też: Jak poprawnie karmić niemowlę piersią?

Źródło: materiały prasowe Fresh PR/mn