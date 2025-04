Czym jest karta parkingowa?

Karta parkingowa to dokument o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Należy oczywiście pamiętać, że w poszczególnych krajach występują odrębne przepisy prawa drogowego, a co za tym idzie, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych.

W Polsce karta parkingowa to jedyny dokument, który uprawnia niepełnosprawnego do zaparkowania samochodu w specjalnie wyznaczonych miejscach („koperta”) oraz pozwala nie dostosowywać się do niektórych znaków drogowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty?

Kartę parkingową można otrzymać zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2009r Nr 97, poz.802), tylko na podstawie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób ze stwierdzonym lekkim stopniem niepełnosprawności wymagane są dodatkowe dokumenty potwierdzające zasadność przyznania karty - niepełnosprawność oznaczona symbolem 05-R (upośledzenie narządów ruchu) i 10-N (choroby neurologiczne) oraz na podstawie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ponadto należy przygotować: kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (i posiadać oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, fotografię (3,5 cm x 4,5 cm) oraz potwierdzenie dokonania opłaty (25 złotych). W momencie składania dokumentów wypełnia się także dodatkowy wniosek na specjalnie przygotowanym formularzu.

Gdzie można uzyskać kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje starosta. Dział odpowiedzialny za wydawanie kart może mieścić się przy Urzędzie Miasta bądź przy Starostwie Powiatowym. Informację o tym, gdzie w naszym mieście należy składać dokumenty, można uzyskać przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Czy karta parkingowa zwalnia z opłat za parkowanie?

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat parkingowych. Tylko na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów osoby niepełnosprawne mogą zostać zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Jakie instytucje mogą uzyskać kartę parkingową?

Karta parkingowa nie przysługuje tylko i wyłącznie osobom prywatnym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury o kartę parkingową mogą ubiegać się także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, w szczególności: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz domy wsparcia. Możliwość uzyskania karty parkingowej uzyskały również ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczną, ośrodki rehabilitacji leczniczej, przedszkola, szkoły i szkoły wyższe.

Wymienione placówki mogą starać się o kartę parkingową tylko w przypadku, kiedy przebywają w nich bądź kształcą się osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Należy pamiętać, że karta powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie.

