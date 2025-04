Niedługo do Sejmu trafi nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych u ludzi, która nie zawiera zapisów dotyczących kar za nieszczepienie dzieci. Rzecznik GIS, Jan Bondar przyznaje, iż „będziemy zachęcać posłów do dyskusji na ten temat i w przypadku złożenia takiej poprawki poprzemy ją".

Rzecznik GIS dodaje, iż "szczepienia powinny być powszechne, powinny być również 'obowiązkowe' w znaczeniu obowiązków obywatelskich czy rodzicielskich, natomiast stosowanie środków egzekucji administracyjnej nie jest najlepszą drogą. Przymus administracyjny można stosować w sytuacji powszechnego zagrożenia, np. epidemii, natomiast przymusowa profilaktyka jest anachronizmem prawnym".

Jak dotąd, w ustawie można znaleźć tylko informacje o obowiązku szczepienia dzieci, ale czy za niezaszczepienie grozi nam kara? Tego już ustawa nie uwzględnia. Z Kodeksu Wykroczeń można natomiast dowiedzieć się, iż osoby, które nie poddadzą się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej zakaźnej chorobie zostaną ukarane karą grzywny w wysokości 1,5 tys. zł lub karą nagany.

To samo dotyczy tych osób, które są opiekunami nieletnich i zaniedbały szczepienia lub badania u swoich podopiecznych mimo zastosowanych uprzednio środków egzekucji administracyjnej.

Reklama